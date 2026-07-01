Reuters: Саммит НАТО в 2027 году под угрозой срыва.

На следующей неделе в Турции состоится саммит НАТО, к которому страны активно готовятся. Но планы проведения саммита в Албании в 2027 году оказались под вопросом, так как США недовольны расходами этой страны на оборону.

По словам источников, в проекте заявления к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре, в настоящее время не упоминается проведение следующей встречи в Албании, несмотря на ранее сделанное заявление о том, что саммит будет именно там, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Европейский дипломат уточнил, что в последней версии текста сказано, что лидеры с нетерпением ждут следующей встречи, но время и место в проекте документа не указаны.

Этот шаг предпринят в то время, когда европейские члены НАТО стремятся продемонстрировать президенту США Дональду Трампу в Анкаре, что они добились прогресса в выполнении обещаний по оборонным расходам и намерены избежать открытых столкновений с американским лидером.

Неопределенность по поводу саммита в Албании возникла также после того, как в апреле Reuters написало, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей практики проводить саммиты ежегодно. Это в свою очередь, могло бы предотвратить потенциально напряженную встречу с Трампом в конце его президентского срока.

Один из источников отметил, что расходы Албании на оборону таковы, что если НАТО проведет саммит в стране в 2027 году, то Трамп может расстроиться, что вызовет негативные заголовки в СМИ.

Комментируя проект документа по саммиту, представитель албанского правительства сказал Reuters, что "проекты - это всего лишь проекты, а не решения".