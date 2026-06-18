Хегсет: Европа должна возглавить создание «НАТО 3.0».

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль в создании обновленного «НАТО 3.0» и формировании «настоящего, жесткого военного союза».

Об этом Хегсет сказал в четверг, выступая в Брюсселе накануне встречи с коллегами по НАТО, пишет euronews.com

«„НАТО 3.0“ — это осмысление постхолодной войны, которое должно вернуть нас к настоящему, жесткому военному союзу с реальными военными возможностями, способными сдерживать противника прямо здесь, на континенте, и взять на себя ведущую роль в обеспечении традиционной обороны Европы», — заявил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников по НАТО направлять больше средств на оборону и дал понять, что намерен сократить роль США в альянсе, переключая внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион.

По сообщениям, в мае Вашингтон уведомил членов НАТО, что сократит число бомбардировщиков, истребителей, военных кораблей и других военных средств, предназначенных для альянса.

Трамп также угрожал вывести войска из Германии на фоне спора с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а затем и из Польши, но в итоге, судя по всему, изменил решение и объявил о размещении в Польше дополнительных 5 тысяч военнослужащих.

На Гаагском саммите в прошлом году страны НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году ежегодно направлять на базовые потребности обороны и более широкий круг сфер, связанных с обороной и безопасностью, 5 % ВВП, и, по словам Хегсета, многие уже выполняют эти обещания, однако некоторым «еще предстоит сделать больше».

«Мы будем откровенно говорить об этом и на закрытых встречах, и публично», — сказал он в четверг журналистам, одновременно расхваливая предложенный Трампом оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов как «послание миру».

По словам Хегсета, такие инвестиции имеют ключевое значение для военного потенциала США и «создания арсенала свободы, который прежде всего защищает Америку и американские интересы, но также подкрепляет мощь НАТО и наших союзников».