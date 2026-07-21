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21 Июля 2026, 23:05
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NASA оценила в $2,1 млрд отправку корабля с ядерным реактором на Марс

Отправка на Марс космического аппарата c ядерным реактором Space Reactor-1 Freedom силами NASA обойдется примерно в $2,1 млрд.

NASA оценила в $2,1 млрд отправку корабля с ядерным реактором на Марс.
NASA оценила в $2,1 млрд отправку корабля с ядерным реактором на Марс.

«Предварительные оценки стоимости составляют приблизительно 2,1 миллиарда долларов, и NASA продолжит уточнять эту цифру в процессе закупок», — сообщило космическое агентство, передает politico.com

Как пишет Politico со ссылкой на документ, который агентство направило в Конгресс США, в 2026 финансовом году на программу планируется потратить $640 млн, в 2027-м — $890 млн, в 2028-м — $415 млн, а также $180 млн в 2029 году. NASA возьмет эти деньги из фонда исследовательских проектов агентства, а также из средств, полученных в рамках принятого в прошлом году законопроекта о согласовании бюджета. При этом в смету затрат не включено финансирование миссии SkyFall.

Как сообщили представители NASA, аппарат планируют создать в ускоренном темпе с использованием уже имеющихся наработок. Например, для космического аппарата агентство перепрофилирует силовой и двигательный модули, первоначально созданные для Gateway — лунной космической станции, проект которой NASA отменила в марте 2026 года. В разработке и сборке реактора для миссии агентство будет сотрудничать с Министерством энергетики США.

Источник
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