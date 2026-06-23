Испания ужесточает правила для электросамокатов.

Правительство Испании одобрило поправки к Общему регламенту дорожного движения: пользователь электросамоката обязан носить шлем по всей стране, а минимальный возраст для управления — 15 лет.

Мера входит в пакет инициатив по безопасности дорожного движения, передает euronews.com

Помимо шлема, водители самокатов должны будут ездить с включёнными фарами в условиях плохой видимости и в ночное время, когда также станет обязательным использование световозвращающей одежды или элементов. Нарушение этих требований может повлечь штраф в размере 200 евро.

По данным Министерства внутренних дел, цель этих изменений — адаптировать Общий регламент дорожного движения к изменениям, произошедшим за последние два десятилетия с момента его принятия.

До сих пор регулирование использования шлема или минимального возраста для управления самокатом во многом зависело от муниципальных постановлений, что приводило к различиям между городами. Поправки призваны установить единые правила для всей страны.

Главное управление дорожного движения в течение многих лет выступало за более единообразное регулирование этого вида транспорта на фоне роста его использования в городских условиях и обеспокоенности уровнем аварийности.

Поправки также вводят новые обязанности для других участников дорожного движения. Мотоциклисты должны будут использовать защитные перчатки и закрытую обувь, а правила обгона велосипедистов и неподвижных транспортных средств ужесточаются, обязывая снижать скорость и соблюдать безопасную боковую дистанцию.

В случае обгона велосипедистов на дорогах с более чем одной полосой движения в каждом направлении водители должны будут полностью перестраиваться в соседний ряд, если этому не препятствуют дорожная обстановка и требования безопасности.

Кроме того, вводятся новые меры на случай чрезвычайных ситуаций, заторов и снегопадов, включая создание коридоров для обеспечения проезда аварийно-спасательных служб.

Большинство мер вступит в силу 1 октября 2026 года. Однако требование использовать освещение и световозвращающие элементы на электросамокатах, а также обязательное ношение сертифицированных перчаток для мотоциклистов на загородных дорогах начнёт действовать только с 1 октября 2027 года, чтобы дать время на адаптацию к новым требованиям.