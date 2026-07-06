Испания ожидает 100 миллионов туристов в этом году.

В Испании ожидают, что в этом году страну посетят 100 миллионов иностранных туристов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил министр туризма Испании Жорди Эреу.

Вторая по посещаемости страна мира после Франции приняла 96,8 миллиона туристов в 2025 году, что стало рекордным показателем и продемонстрировало рост на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, передает eurointegration.com.ua

"Если эта тенденция сохранится, мы, вероятно, достигнем (100 миллионов). Это будет вполне закономерным результатом", – отметил Эреу.

По оценкам правительства, с июня по сентябрь туристы принесут экономике 64 млрд евро – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, – что подчеркивает роль туризма как ключевого фактора экономического роста Испании и помогает стране опережать другие европейские страны.

Этим летом, по прогнозам, Испанию посетят около 43 миллионов иностранных туристов, что на 6% больше, чем в период с июня по сентябрь прошлого года.

Правительство ожидает роста числа туристов – как это было весной – несмотря на геополитическую неопределенность, связанную с войной США и Израиля против Ирана.

"Три месяца назад мы полагали, что конфликт на Ближнем Востоке может замедлить приток туристов, но данные свидетельствуют о поразительной устойчивости отрасли, несмотря на обстоятельства", – отметил Эреу.

По прогнозам, к 1 октября число туристов вырастет почти до 80 миллионов, что превышает ожидания властей, высказанные еще в марте.

В испанском правительстве ожидают, что не только традиционные туристические регионы продемонстрируют еще больший прирост. Это связано с полным солнечным затмением в августе, которое будет видно на обширной территории сельских и северных районов Испании.

Эреу рассказал, что многие сельские отели уже полностью забронированы из-за интереса к солнечному затмению.

Министр добавил, что направление туристов вглубь страны, в менее известные районы, также поможет Испании справиться с перенаселенностью популярных прибрежных курортов, что вызвало негативную реакцию местных жителей.

Он призвал региональные правительства регулировать туристическое предложение, аргументируя это тем, что спрос будет продолжать расти.