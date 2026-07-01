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moldpres.md logomoldpres
1 Июля 2026, 19:26
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Суточные продажи электроэнергии на бирже достигли рекордных 542 МВт·ч

Рынок на сутки вперёд (PZU), которым управляет OPEM, 30 июня зафиксировал рекордный объём торгов электроэнергией — 542 МВт·ч, что эквивалентно примерно 4% среднесуточного потребления Республики Молдова.

Суточные продажи электроэнергии на бирже достигли рекордных 542 МВт·ч.
Суточные продажи электроэнергии на бирже достигли рекордных 542 МВт·ч.

Средняя цена сделки составила 99 евро/МВт·ч, передает moldpres.md

В то же время 30 июня в 23 из 24 часовых интервалов были зафиксированы сделки как минимум по 1 МВт·ч, что свидетельствует о всё более активном участии компаний-производителей возобновляемой энергии, а также о функционировании рыночных механизмов. 

OPEM является оператором рынка электроэнергии в Республике Молдова, а рынок на сутки вперёд был запущен в декабре 2025 года, предоставляя участникам прозрачный и конкурентный механизм продажи электроэнергии на следующий день. 

Рынок электроэнергии состоит из рынка двусторонних договоров и организованных рынков электроэнергии, а именно: рынка на сутки вперёд (PZU) и внутрисуточного рынка (PPZ), рынка балансирующей электроэнергии и рынка системных услуг. 

Согласно данным Министерства энергетики, в Республике Молдова 96 компаний имеют лицензию на поставку электроэнергии, однако на конкурентном/нерегулируемом рынке в настоящее время действуют только три поставщика с долей рынка 1,52, 0,14 и 0,34% соответственно. Ожидается, что доля поставщиков на нерегулируемом рынке электроэнергии значительно вырастет. 

ООО «Operatorul Pieței de Energie M» (OPEM), дочерняя компания румынского АО «OPCOM»,  назначено оператором рынка электроэнергии в Республике Молдова постановлением правительства в начале 2024 года.

Суточные продажи электроэнергии на бирже достигли рекордных 542 МВт·ч

Источник
moldpres.md logomoldpres
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