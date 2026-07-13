FT: Европа выкупила почти всю продукцию главного российского производителя СПГ.

Европа импортировала рекордный объем сжиженного природного газа с крупнейшего российского предприятия по производству СПГ — завода «Ямал СПГ», купив почти всю его продукцию за первую половину 2026 года.

Закупки резко выросли в преддверии введения запрета ЕС на импорт российского газа, передает rtvi.com со ссылкой на ft.com

Закупки ЕС с «Ямал СПГ», который контролирует российская частная компания «Новатэк», достигли рекордных 9,89 млн тонн за первые шесть месяцев года и стоили до €6 млрд. Это на 18% больше поставок за аналогичный прошлогодний период, по данным аналитической компании Kpler.

Основными европейскими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания, которые импортировали СПГ с «Ямала» в объеме 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно в первой половине 2026 года.

Эти показатели подчеркивают ключевую роль, которую Европа продолжает играть в поддержании работы флагманского энергетического объекта России, отмечает FT.

Эксперт по санкциям из неправительственной компании Urgewald Себастьян Реттерс назвал объемы поставок «поразительными», подчеркнув, что они «не существуют в вакууме» и были достигнуты в период, когда Евросоюз согласовывал очередной пакет санкций против российской энергетики.

В феврале глава владеющей долей «Ямала» TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что его компания может вынужденно прекратить экспорт газа с проекта — не только в страны ЕС, — из-за «неоднозначности» в формулировках запрета Евросоюза.

Правила ЕС запрещают закупки российского СПГ по краткосрочным контрактам. Это означает, что каждая партия продукции «Ямала», направляющаяся в Европу, должна сопровождаться подтверждением таможенных органов страны-импортера о том, что сделка заключена в рамках долгосрочного контракта.

С 1 января 2027 года также вступит в силу запрет ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам, после чего Россия будет вынуждена выстраивать альтернативные маршруты поставок. Позднее в том же году будет введен запрет и на трубопроводный газ.

Танкеры ледового класса, перевозящие продукцию «Ямала», по-прежнему в значительной степени зависят от европейских верфей для проведения ремонта — в частности, речь идет об услугах верфи компании Damen в Бресте (Франция) и Fayard A/S в Дании.

«„Ямал СПГ“ зависит от небольшого специализированного флота, европейских портов и европейских услуг для поддержания экспортных потоков. Европа продолжает обеспечивать все три составляющие», — отметил Реттерс.

FT отмечает, что при росте европейских закупок СПГ с «Ямала» в Европу объемы поставок этого газа в Азию за первую половину нынешнего года упали на 74% (почти до 510 тыс. тонн) — хотя обычно летом они, наоборот, увеличиваются.