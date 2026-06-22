На Трансфэгэрашском шоссе автомобиль улетел в обрыв, пока водительница делала селфи

Одно мгновение невнимательности превратило поездку по одной из самых живописных дорог Румынии в настоящий кошмар для автомобилистки.

Находясь на Трансфэгэрашане, женщина ненадолго вышла из автомобиля, но забыла о важной детали — поставить машину на ручной тормоз. Спустя несколько секунд автомобиль начал самопроизвольно катиться вниз по склону и сорвался в овраг глубиной в несколько десятков метров, сообщает libertatea.ro

Инцидент произошёл на горном участке дороги, где крутые уклоны не прощают ошибок водителей.

К счастью, в момент, когда автомобиль начал бесконтрольно двигаться к краю обрыва, внутри никого не было, что позволило избежать трагедии.

По предварительной информации, женщина остановилась на обочине, вероятно, чтобы полюбоваться пейзажем или сделать фотографии — обычная практика для туристов на трассе DN7C в летний сезон.

Из-за значительного уклона дороги сила тяжести быстро привела автомобиль в движение. Через несколько мгновений машина набрала скорость, съехала с дороги и сорвалась вниз по склону. Автомобиль несколько раз перевернулся на крутом откосе и получил повреждения, не подлежащие восстановлению.

«Это произошло за считаные секунды. Женщина только успела выйти из машины. Когда она обернулась, автомобиль уже пересёк край дороги. Сделать что-либо было невозможно — слышался лишь звук металла, разбивающегося о скалы», — рассказал турист, ставший свидетелем происшествия.