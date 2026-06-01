Tesla вернула первое место на рынке электромобилей, подвинув китайского гиганта BYD/

Пока американский производитель удерживает почти 13% глобального рынка, продемонстрировав рост продаж на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете аналитической компании Counterpoint.

Продажи Tesla

Несмотря на всеобщее лидерство, на рынке США продажи Tesla снизились на 2% в годовом исчислении. Это связано с истечением срока действия федеральных налоговых льгот на электрокары, что вынудило часть покупателей выбирать другие типы двигателей. Также компания ощущает конкуренцию китайскими автомобильными брендами в бюджетном сегменте. Для сохранения позиций Tesla обновляет ПО, развивает технологии автономного вождения и оптимизирует затраты на производство.

Самыми популярными машинами марки остаются Model Y и Model 3. Компания официально прекратила выпуск моделей Model S и Model X. Теперь усилия будут сосредоточены на линейках Model Y, Model 3, Cybertruck и разработке нового компактного электрокара.

Продажа BYD

Главный конкурент Tesla на рынке китайская компания BYD Auto в первом квартале 2026 года сократила продажи аккумуляторных электромобилей на 25% в годовом исчислении. Автогигант занял 11% рынка.

Общий объем реализации упал до отметки около 0,3 миллиона единиц. Однако бренд наращивает присутствие на внешних рынках: экспорт составил почти 250 000 автомобилей, а более трети всех продаж компании обеспечили покупатели в Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Стабильность BYD поддерживается за счет широкого выбора моделей, больших объемов производства и наличия у портфолио гибридов (PHEV и EREV). Наибольший спрос имели модели BYD Dolphin Mini, Sealion 7 и Dolphin.

В тройку самых покупаемых моделей в мире по итогам квартала вошли Tesla Model Y, Galaxy Xingyuan и Tesla Model 3.

Глобальные продажи электрокаров

В целом, мировые продажи аккумуляторных электромобилей в первом квартале 2026 года выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Машины на чистой электрической тяге занимают две трети общего объема рынка электрокаров, тогда как продажи гибридных моделей с возможностью подзарядки уменьшились на 5%.

Доля электромобилей в общей структуре мировых продаж пассажирских автомобилей составила 14%. Китай остается главным рынком сбыта, обеспечивая 45% мировых продаж электромобилей без подзарядки. На следующих позициях находятся страны Европы и США. В то же время на внутреннем рынке Китая продажи этой техники упали на 15% в годовом исчислении. Причинами падения стали низкий потребительский спрос, завершение государственных программ стимулирования, отмена налоговых льгот и изменения в правилах субсидирования при обмене подержанных автомобилей.