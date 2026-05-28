Украинский командующий предупредил Лукашенко о 500 целях в Беларуси.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что военные уже определили «500 потенциальных целей» на территории Беларуси, и предостерег Александра Лукашенко от более глубокой вовлечённости Минска в российскую войну против Украины, передает euronews.com

«Первые 500 целей уже определены. Бесплатный и вполне практический совет: не становитесь Украине поперёк горла», — написал Бровди во вторник в Facebook.

Бровди, чей позывной в армии — «Мадьяр», также отреагировал на угрозы главы МИД России Сергея Лаврова, который в понедельник заявил, что Москва намерена наносить «систематические удары по целям в Киеве».

По словам Бровди, 9 из 13 российских нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу после атак украинских дронов и возглавляемых им подразделений.

В Украине усиливается тревога, что Беларусь могут ещё сильнее втянуть в полномасштабную войну России.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с находящейся в изгнании лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской — всего через несколько дней после того, как Лукашенко предложил провести с ним встречу.

«Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси пора встретиться, и тут приехала Светлана Тихановская», — заметил Зеленский, откровенно высмеивая предложение Лукашенко встретиться с ним в Киеве или Минске.

«Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов свободной Украины и знаем, что наступит день, когда добрососедские отношения между нашими государствами будут восстановлены на основе подлинной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы», — заявил Зеленский.

«Украина никогда не была угрозой для Беларуси, — подчеркнул он. - И мы благодарны тем белорусам, которые сейчас стоят на стороне Украины, в то время как решается судьба нашей независимости и независимости каждой страны, граничащей с Россией».

На прошлой неделе президент Украины заявил, что Киев готов принять «превентивные» меры против Москвы и белорусского руководства из‑за потенциальных военных угроз северу Украины на фоне российско-белорусских ядерных учений и последовавшего обострения с европейскими членами НАТО, спровоцированного полётами беспилотников в районе Балтики.

По словам Зеленского, «де-факто руководство Беларуси» должно «держать ухо востро, то есть ясно понимать, что в случае агрессивных действий против Украины, против нашего народа последуют последствия», — заявил он во время поездки в Славутич, город примерно в 50 километрах от белорусской границы.

Ранее, в апреле, Зеленский также говорил, что, по данным украинских военных, Беларусь строит дороги к украинской границе и разворачивает артиллерийские позиции вблизи Украины.