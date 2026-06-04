На пост премьера Румынии выдвинули евродепутата Евгения Томака.

Назначение Томака официально запускает процедуру формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции Румынии, назначенный премьер-министр имеет десять дней на проведение переговоров по созданию парламентского большинства, определение состава правительства и подготовку программы управления страной.

После этого предложенное правительство должно получить вотум доверия парламента.

Чтобы официально занять пост премьер-министра, Евгению Томаку необходимо заручиться поддержкой большинства сенаторов и депутатов, то есть получить не менее 233 голосов в парламенте Румынии.