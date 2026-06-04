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4 Июня 2026, 18:02
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На пост премьера Румынии выдвинули евродепутата Евгения Томака

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул депутата Европарламента Евгения Томака на должность премьер-министра после нескольких недель переговоров и консультаций между партиями по вопросу формирования нового правительства.

На пост премьера Румынии выдвинули евродепутата Евгения Томака.
На пост премьера Румынии выдвинули евродепутата Евгения Томака.

Назначение Томака официально запускает процедуру формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции Румынии, назначенный премьер-министр имеет десять дней на проведение переговоров по созданию парламентского большинства, определение состава правительства и подготовку программы управления страной.

После этого предложенное правительство должно получить вотум доверия парламента.

Чтобы официально занять пост премьер-министра, Евгению Томаку необходимо заручиться поддержкой большинства сенаторов и депутатов, то есть получить не менее 233 голосов в парламенте Румынии.

Источник
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