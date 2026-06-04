4 Июня 2026, 18:02
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На пост премьера Румынии выдвинули евродепутата Евгения Томака
Президент Румынии Никушор Дан выдвинул депутата Европарламента Евгения Томака на должность премьер-министра после нескольких недель переговоров и консультаций между партиями по вопросу формирования нового правительства.
Назначение Томака официально запускает процедуру формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции Румынии, назначенный премьер-министр имеет десять дней на проведение переговоров по созданию парламентского большинства, определение состава правительства и подготовку программы управления страной.
После этого предложенное правительство должно получить вотум доверия парламента.
Чтобы официально занять пост премьер-министра, Евгению Томаку необходимо заручиться поддержкой большинства сенаторов и депутатов, то есть получить не менее 233 голосов в парламенте Румынии.