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stiri.md logostiri
4 Июня 2026, 13:48
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Мурешан: Молдова выполнила условия для следующего этапа вступления в ЕС

Молдова готова продвинуться в процессе вступления в ЕС после того, как было объявлено, что страна выполнила условия для начала подготовки к открытию переговоров по кластерам, включая кластер – «Фундаментальные ценности».

Мурешан: Молдова выполнила условия для следующего этапа вступления в ЕС.
Мурешан: Молдова выполнила условия для следующего этапа вступления в ЕС.

Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, который заявил, что в ближайшее время будут завершены технические процедуры, необходимые для эффективного начала переговоров, сообщает stiri.md

По его словам, решение принято в контексте прогресса, достигнутого Республикой Молдова в процессе реформ, несмотря на внешнее давление и войну в регионе. Мурешан заявил, что страна стала «лидером» среди государств-кандидатов в реализации реформ, высоко оценив темпы приближения к европейским стандартам.

Депутат Европарламента также заявил, что, по мнению Европейского парламента, Республика Молдова давно готова начать кластерные переговоры и что европейский институт последовательно поддерживает ускорение этого процесса.

«Мы считаем, что Республика Молдова готова начать кластерные переговоры уже более года», — сказал Зигфрид Мурешан, отметив, что Европейский парламент продолжает оказывать политическую и техническую поддержку Кишиневу.

Европейский чиновник также подчеркнул, что сближение Республики Молдова с Европейским союзом важно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности для государств-членов.

Источник
stiri.md logostiri
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