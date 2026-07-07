Популярный у молдавских туристов греческий остров удивляет ценами на жилье и питание.

Отдых в Греции в последние годы заметно подорожал, однако остров Тасос по-прежнему считается одним из самых доступных направлений.

Здесь туристы могут недорого поесть, найти жильё по разумным ценам и отдохнуть на живописных пляжах, не выходя за рамки бюджета, сообщает libertatea.ro

По данным греческого издания Menshouse, Тасос остаётся одним из лучших греческих островов по соотношению цены и качества. По сравнению с популярными островами архипелага Киклады цены здесь значительно ниже.

В местных тавернах средняя стоимость блюд составляет:

греческий салат — 5,5–6 евро ;

; порция кальмаров — 8 евро ;

; дзадзики — 3,5 евро ;

; картофель фри — 4 евро ;

; сардины или анчоусы — 7 евро ;

; паста с креветками — 13,5 евро ;

; куриное филе или свиная панчетта — 8–9 евро ;

; местная фета — 4 евро ;

; сырные крокеты — 5 евро ;

; салат «Капрезе» — 7,5 евро ;

; спагетти с мясным соусом — 6–7 евро.

«Правда в том, что на этом острове, где бы вы ни решили поесть, вас приятно удивят и качество, и цены, которые являются явным доказательством того, что гастрономическое удовольствие и высокое качество могут оставаться доступными», — отмечают греческие журналисты.

Жильё тоже остаётся доступным

Стоимость проживания на Тасосе также ниже, чем на многих других греческих курортах. В высокий сезон номер или студию можно арендовать за 50–75 евро за ночь.

Организованные кемпинги предлагают ещё более бюджетный вариант — от 30 евро в сутки на двоих, включая место для автомобиля.

Почему Тасос так популярен у туристов

Остров пользуется популярностью благодаря удобному транспортному сообщению, красивым пляжам и сравнительно невысоким ценам.

Паром между Керамоти и Лименасом идёт около 35 минут. Билет для пассажира стоит 6 евро, а перевозка автомобиля — от 12 до 22 евро в зависимости от перевозчика.

Среди самых известных пляжей острова — Golden Beach, Paradise Beach, Giola и знаменитый Marble Beach (Saliara) с бирюзовой водой.