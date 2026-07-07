На популярном курорте в Италии запретили гулять в купальной одежде.

Итальянский поселок Варенна на берегу озера Комо ввёл штрафы для туристов, гуляющих по улицам с обнажённым торсом или в купальной одежде.

Нарушителям грозит штраф от 50 до 200 евро. Власти Варенны объяснили новые правила необходимостью сохранить внешний вид поселка и комфорт местных жителей, которые всё чаще сталкиваются с последствиями массового туризма, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на theguardian.com

В поселке проживает около 650 человек, тогда как ежегодно его посещают сотни тысяч туристов.

Согласно новым правилам, купальные костюмы и обнаженный торс разрешены только на пляжах у озера или во время прогулок на лодках. В центральной части поселка, в магазинах, ресторанах, церквях и на площадях посетители должны быть одеты в соответствии с местными требованиями.

Кроме того, власти ограничили размер туристических групп до 25 человек. Экскурсоводам запретили использовать громкоговорители, а группы не должны блокировать узкие мощеные улочки Варенны.

"Варенна – прекрасный поселок, и мы гордимся тем, что каждый год принимаем сотни тысяч посетителей со всего мира. Однако качество жизни наших жителей не может быть принесено в жертву на алтаре массового туризма", – сказал мэр Варенны Мауро Манцони.

Недавно сообщалось, что во французском Гренобле через четыре года после споров вокруг разрешения, выданного бывшим мэром Эриком Пиоллем на ношение буркини в общественных бассейнах, административный суд вынес решение по существу дела, подтвердив приостановку действия этого положения, которая уже была зафиксирована в рамках предварительного судебного разбирательства.