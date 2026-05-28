РФ ударила по Украине "Кинжалом" и БПЛА: есть жертвы.

Утром 28 мая удары РФ по регионам Украины продолжились, передает dw.com

Прокуратура: В Сумской области дрон РФ атаковал гражданских, погибли два человека

В Сумской области в результате атаки российского БПЛА погибли два мирных жителя, сообщили в областной прокуратуре. "Около 08:00 утра оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских, двигавшихся по полевой дороге в Великописаревской общине Ахтырского района. Погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

РФ нанесла удары по жилому сектору в Донецкой области, есть погибший

В Дружковке Донецкой области в результате атаки российского беспилотника погиб человек, повреждены три частных дома, сообщили в национальной полиции Украины. По данным правоохранительных органов, еще три человека пострадали из-за ударов российских дронов по селам Кондратовка и Пискуновка.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по Краматорску и Славянску, повредив жилые дома. В Славянске повреждены многоэтажные дома и спорткомплекс, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По данным нацполиции Украины, войска РФ также сбросили три авиабомбы на Николаевку, там разрушен многоквартирный дом.

ВС РФ ударили по Днепропетровской области, трое пострадавших

В Днепропетровской области в результате российских атак ранены три человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он добавил, что в Павлограде и Богдановской общине из-за ударов РФ повреждены пятиэтажка, частный дом и лицей. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще двое - 69-летняя женщина и 62-летний мужчина - будут лечиться амбулаторно.

По словам главы ОВА, российские войска также атаковали Никополь, Красногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую общины, в результате повреждены дом и АЗС.

Раненые в Запорожской и Харьковской областях

В Запорожской области в результате российских обстрелов пострадали женщины 58 и 65 лет, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. За сутки, по его словам, войска РФ нанесли удары по 40 населенным пунктам региона. "Поступило 48 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры и жилья", - добавил Федоров.

В Харьковской области пострадали двое мужчин 62 и 54 лет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что в результате атак РФ повреждены жилые дома, гаражи, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.