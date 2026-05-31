Point
31 Мая 2026, 17:29
Китайские ученые разработали боевой режим «убить их всех» для БПЛА

Ученые в КНР создали боевой алгоритм для БПЛА типа «убить их всех», позволяющий уничтожать все вражеские цели даже без связи и при ограниченном обзоре, пишет SCMP.

Его планируется как можно скорее протестировать в полевых условиях

Китайские ученые создали боевой алгоритм типа «убить их всех» HG-STR, который должен позволять роям беспилотников с неподвижными крыльями автономно обследовать поле боя и уничтожать каждую вражескую цель, даже если их связь подавлена, а обзор заблокирован, пишет South China Morning Post.

Согласно статье в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, данные которой приводит издание, это первый известный алгоритм, способный достичь 100% эффективности уничтожения целей, работая при этом достаточно быстро для применения в реалиях современных конфликтов.

«Эта технология предполагает будущее, где рои дронов могут быть отправлены в зону высокого риска, в зону помех, отрезанные от человеческого управления с единственным последним приказом: найти и уничтожить их всех», — заявил SCMP на условиях анонимности эксперт по обороне из Пекина.

Традиционные алгоритмы рассматривают разные кластеры данных, такие как «свой», «враг» и местность, как один и тот же тип информации, уточнили изданию в разработавшей алгоритм исследовательской группе под руководством Чжан Дуна, доцента Школы космонавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане.

Новый механизм, по их словам, выстраивает «гетерогенный граф» — своего рода интеллектуальную сеть, где каждый объект помечен своим истинным значением. Дружественный дрон — это один тип узла, зона поиска — другой, вражеская цель — третий. Когда дрон обнаруживает цель, эти данные рассматриваются как угроза высокого приоритета. Когда рядом находится дружественный объект, это рассматривается как возможность для координации действий.

По словам Чжана и его коллег, это позволяет рою БПЛА мгновенно понимать, кому нужно помочь, а кого выследить — HG-STR принимает решения всего за 6,6 миллисекунды по сравнению с несколькими секундами в традиционных системах.

Обеспечить продолжение боевой работы дронов в условиях отсутствия связи алгоритму удается за счет оснащения поддерживаемых БПЛА блоками памяти, дающими им возможность «запоминать» последнее зафиксированное расположение дружественных сил и противников. В ходе имитационных экспериментов, проведенных учеными, даже при сильно ограниченном радиусе связи HG-STR смог добиться 100% эффективности уничтожения враждебных целей, включая те, что находились вне непосредственной зоны видимости аппаратов.

В исследовательской группе подчеркнули, что планируется как можно скорее испытать новый механизм в полевых условиях.

The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника в оборонных и разведывательных ведомствах писала в апреле о том, что, по мнению Пентагона, российская и китайская программы развития беспилотной сферы опережают американские наработки. Вывод о китайских дронах сделали, проанализировав военный парад в Китае в сентябре 2025 года.

В конце января The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что китайские военные и исследователи обучают дроны с искусственным интеллектом, имитируя поведение хищных птиц и животных, чтобы создать эффективные рои для боевых и разведывательных операций.

Источник
