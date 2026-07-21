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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Июля 2026, 21:26
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В экипаже танкера, подбитого у берегов Румынии, говорят о трёх ударных дронах

Двое членов экипажа, спасённых с танкера, подбитого у берегов Румынии, утверждают, что в судно попали три ударных беспилотника.

В экипаже танкера, подбитого у берегов Румынии, говорят о трёх ударных дронах.
В экипаже танкера, подбитого у берегов Румынии, говорят о трёх ударных дронах.

В эксклюзивном комментарии двое из спасенных моряков с танкера Gas Lisbon рассказали, что в танкер попали три беспилотника, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе рассказал, что почувствовал первый удар, сидя в каюте, а всего ударов было три.

По его словам, экипаж, несмотря на эмоции, начал действовать по протоколу и заниматься эвакуацией с судна и оказанием помощи трем пострадавшим коллегам.

Еще один член экипажа Александр Арро рассказал, что атака произошла около 11 вечера. Он предполагает, что сначала беспилотников было два – первый попал в машинное отделение, еще один – в жилую зону. Третий атаковал танкер примерно через три часа. Румынские спасатели прибыли на помощь через 4–5 часов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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