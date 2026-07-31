Румыния подняла в воздух F-16 из-за дронов у границы с Украиной.

В четверг власти Румынии объявили экстренное предупреждение для жителей северной части уезда Тулча из-за беспилотников вблизи границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-16.

По данным Министерства обороны Румынии, в 21:12 с базы 86 воздушных сил Борча подняли два истребителя F-16 для мониторинга ситуации после того, как радарная система обнаружила группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной, пишет rbc.ua со ссылкой на digi24.ro

Позже ведомство уточнило, что радарная система зафиксировала прерывистые сигналы воздушных целей вблизи речной границы - они находились в национальном воздушном пространстве около 20 секунд в 21:14, после чего пересекли границу в сторону Украины.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении мер предупреждения уездного населения Тулча - оттуда и направили экстренное предупреждение жителям через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Власти посоветовали жителям скрываться, предупредив о возможном падении объектов с воздушного пространства. Жители севера уезда Тулча получали подобное предупреждение уже утром того же четверга.

Напомним, дроны нарушали воздушное пространство Румынии и раньше – за три дня страна уже сбила три беспилотника, потратив на это 1,5 миллиона евро – по 400 тысяч долларов за каждый.