На побережье Лазурного берега появились указатели для эвакуации при цунами
Вдоль побережья Лазурного берега появилось около 800 предупредительных знаков, указывающих путь подальше от моря на случай цунами.
Причиной послужило предупреждение ЮНЕСКО, согласно которому в течение ближайших 30 лет вероятность серьезного цунами в Средиземном море составляет почти 100%, передает unian.net со ссылкой на spiegel.de
6 прибрежных муниципалитетов агломерации Ниццы – сама Ницца, Канны-сюр-Мер, Сен-Лоран-дю-Вар, Вильфранш-сюр-Мер, Больье-сюр-Мер и Эз – с июня официально получили статус Tsunami Ready. Ранее этот сертификат уже имели Канны, греческий остров Самос и итальянский Минтурно.
Главная угроза – Лигурийский разлом, активная зона на дне моря примерно в 20 километрах от берега, где сталкиваются Африканская и Евразийская тектонические плиты. По имеющимся данным, напряжение в этом месте постоянно накапливается, и рано или поздно оно разрядится новым мощным толчком.
"Это не паника, а статистическая реальность. По некоторым сценариям волны доберутся до берега всего за десять минут", – цитирует издание географа Фредерика Леоне из Университета Поль-Валери в Монпелье, который работает в профильной группе ЮНЕСКО с 2005 года.
По его словам, распространенное мнение о том, что цунами – это преимущественно азиатская проблема, ошибочно. После Тихого океана именно Средиземноморье имеет наибольшее количество задокументированных цунами в мире.
Известно, что регион уже переживал подобные катастрофы. В 1887 году землетрясение в Лигурийском море вызвало волну высотой до двух метров у Антиба и Канн. В 1979 году подводный оползень в порту Ниццы образовал многометровую волну, унесшую жизни девяти человек. А землетрясение в алжирском Бумиердесе в 2003 году, унесшее жизни около 2300 человек, вызвало трехметровую волну, которая дошла даже до Балеарских островов.
Сейсмолог Александр Рудлофф сравнивает механизм цунами со стаканом воды на столе: толчок снизу поднимает волны, которые направляются к краям. Он отмечает, что в худшем сценарии землетрясение может быть настолько мощным, что волна дойдет практически до всех берегов Средиземного моря.
Точная высота будущей волны пока неизвестна – расчеты указывают как минимум на один метр. Однако, по словам Леоне, решающее значение имеет не только высота, но и скорость движения воды: даже 50-сантиметровая волна способна сбить человека с ног, снести пляжную мебель и сдвинуть с места автомобили.
Исследователь признается, что тема цунами для него личная: после катастрофы в Индийском океане в 2004 году, когда погибло более 165 тысяч человек, он работал в пострадавшей Индонезии. По его словам, трагедия была столь масштабной ещё и потому, что люди просто не знали, что такое цунами.
Вдоль всего французского побережья Средиземного моря действует правило: как только власти объявляют предупреждение о цунами – или вода у берега внезапно отступает – людям следует отойти как минимум на 200 метров от воды или подняться на высоту более пяти метров. У устьев рек рекомендуемое расстояние составляет 500 метров.