theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
31 Июля 2026, 19:40
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жара возвращается в выходные: Минздрав выступил с рекомендациями для населения

Министерство здравоохранения призвало жителей страны соблюдать меры предосторожности в связи с "жёлтым" кодом метеоопасности, действующим с 1 по 3 августа 2026 года.

Жара возвращается в выходные: Минздрав выступил с рекомендациями для населения.
Жара возвращается в выходные: Минздрав выступил с рекомендациями для населения.

Власти рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 18:00, а также отказаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, головные уборы или платки, передает noi.md

В жаркие дни рекомендуется выпивать не менее двух литров жидкости в сутки небольшими порциями. Предпочтение следует отдавать воде, несладкому чаю, фруктам и овощам с высоким содержанием воды. При этом необходимо отказаться от алкоголя, энергетических напитков, а также напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, поскольку они способствуют обезвоживанию. 

Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы к воздействию высоких температур. Минздрав предупреждает, что детей и домашних животных нельзя оставлять в припаркованном автомобиле даже на несколько минут. 

Температура в салоне быстро повышается и может представлять угрозу для жизни. Чтобы сохранить прохладу в доме, рекомендуется закрывать окна, на которые попадают прямые солнечные лучи, использовать жалюзи или шторы и проветривать помещения ранним утром и вечером. Кондиционер следует настраивать так, чтобы температура внутри была примерно на 5°C ниже уличной. 

Вентиляторы не рекомендуется использовать, если температура в помещении превышает 32°C. 

При появлении головокружения, сильной слабости, острой головной боли, спутанности сознания или обморока необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте