Жара возвращается в выходные: Минздрав выступил с рекомендациями для населения.

Министерство здравоохранения призвало жителей страны соблюдать меры предосторожности в связи с "жёлтым" кодом метеоопасности, действующим с 1 по 3 августа 2026 года.

Власти рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 18:00, а также отказаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, головные уборы или платки, передает noi.md

В жаркие дни рекомендуется выпивать не менее двух литров жидкости в сутки небольшими порциями. Предпочтение следует отдавать воде, несладкому чаю, фруктам и овощам с высоким содержанием воды. При этом необходимо отказаться от алкоголя, энергетических напитков, а также напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, поскольку они способствуют обезвоживанию.

Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы к воздействию высоких температур. Минздрав предупреждает, что детей и домашних животных нельзя оставлять в припаркованном автомобиле даже на несколько минут.

Температура в салоне быстро повышается и может представлять угрозу для жизни. Чтобы сохранить прохладу в доме, рекомендуется закрывать окна, на которые попадают прямые солнечные лучи, использовать жалюзи или шторы и проветривать помещения ранним утром и вечером. Кондиционер следует настраивать так, чтобы температура внутри была примерно на 5°C ниже уличной.

Вентиляторы не рекомендуется использовать, если температура в помещении превышает 32°C.

При появлении головокружения, сильной слабости, острой головной боли, спутанности сознания или обморока необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.