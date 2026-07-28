Полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества с «кредитами».

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Вместе с тем были зарегистрированы еще два случая мошенничества, совершенных ранее.

Общий ущерб по ним превысил 600 тысяч леев. В обоих случаях потерпевшие лично передали деньги злоумышленникам.

Самый крупный ущерб от действий мошенников был зафиксирован в Кишиневе. В период с 8 по 16 июля 2026 года потерпевшему звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка Молдовы. Под предлогом того, что на его имя якобы были оформлены мошеннические кредиты, которые необходимо срочно погасить, человека убедили взять кредит и передать 462 тысячи леев неизвестному.

В то же время благодаря бдительности граждан и оперативным действиям полиции удалось предотвратить 153 попытки мошенничества еще до того, как преступники успели причинить ущерб.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность. Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прервите разговор и позвоните по номеру 112.