Посольство США в Молдове советует гражданам проявлять бдительность в Интернете.

США запретят въезд в страну лицам, причастным к киберпреступлениям, online-мошенничеству и рэкетирству в сфере секс-услуг, а в некоторых случаях и ближайшим членам их семей.

Об этом сообщает посольство США в Кишиневе, отметив, что Государственный департамент США ввел новые ограничения при предоставлении виз, передает infotag.md

В сообщении посольства говорится, что вступившие в силу ограничения являются частью мер администрации США по борьбе с преступными сетями, которые в 2024 году нанесли американским гражданам ущерб в $10 млрд.

Новая политика направлена против лиц, ответственных за киберпреступления, online-мошенничество и рэкет в сфере секс-услуг и/или причастных к ним. Посольство уточняет, что «родственники первой степени родства этих виновных лиц также могут подпадать под визовые ограничения».

Власти США отмечают, что дети в США также стали жертвами схем сексуального вымогательства, осуществляемых из-за рубежа, — преступлений, которые имели серьезные последствия для жертв и их семей.

«Администрация Трампа использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты — санкции, судебное преследование, конфискацию активов, запросы на экстрадицию и международное сотрудничество в области правоохранительной деятельности — для пресечения деятельности преступных мошеннических сетей и привлечения к ответственности тех, кто им способствует. Ограничивая выдачу виз лицам, ответственным за эти преступные предприятия или причастным к ним, мы посылаем четкий сигнал: США будут преследовать тех, кто пользуется уязвимым положением наших граждан», - говорится в заявлении Государственного департамента США.

Американское посольство в Кишиневе советует гражданам Республики Молдова проявлять бдительность в интернете и избегать нежелательных инвестиционных предложений. Оно настоятельно призывает не отправлять деньги или личные фотографии непроверенным контактам в Интернете.