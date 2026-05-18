Дубай открыл первый в мире пляж "только для женщин".

Как пишет The Independent, закрытый пляж Аль-Мамзар, расположенный в северо-восточной части эмирата, открылся в начале этого месяца для жителей и туристов в рамках более масштабного проекта реконструкции Аль-Мамзара, направленного на расширение пляжей и инфраструктуры Дубая, передает unian.net

Он оборудован ограждением, обеспечивающим приватность, строгими правилами запрета фотосъемки и "интеллектуальными системами мониторинга безопасности".

Издание напоминает, что в нескольких местах в ОАЭ уже есть пляжные зоны только для женщин или специальные дни для женщин. Однако новый пляж только для женщин – первый, обеспечивающий круглосуточный доступ.

Пляжная зона площадью 125 тысяч квадратных метров будет обслуживаться исключительно женским персоналом, включая охранников и спасателей.

Также будет оборудована детская игровая площадка, куда мальчикам будет разрешен вход только до шести лет и в сопровождении матерей.