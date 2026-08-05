На пляже в Аликанте нашли голову статуи Венеры возрастом 2 тыс. лет.

Во время плановых работ по благоустройству побережья в районе популярного пляжа Ла-Альмадраба в Аликанте (Испания) была найдена мраморная голова.

Как сообщает El Pais, предварительная проверка позволяет предположить, что это голова богини Венеры и что этой находке около 2 тыс. лет.

Голову откопали строители, которые с помощью экскаватора прокладывали траншею. Находку весом 14 кг и размером 22 см на 20 см осмотрели археологи и эксперты Музея современного искусства Аликанте. По их мнению, это — фрагмент статуи, а не бюста. Эксперты полагают, что статуя принадлежала богатому человеку, поскольку была изготовлена из каррарского мрамора.

К сожалению, как отмечает El Pais, в стремлении побыстрее закончить работы по благоустройству строители залили бетоном траншею, в которой нашли голову, поэтому изучить это место детально не получится. Ранее рядом с местом, где нашли голову, археологи обнаружили остатки роскошной римской виллы, относящейся к периоду от III века до н. э. до IV века н. э., а также монеты и керамику.

После обследования голову Венеры выставят в Музее современного искусства. Мэр города уже объявил «Венеру из Аликанте» новым историческим символом города.