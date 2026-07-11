Испания, победив Бельгию со счетом 2:1, вышла в полуфинал ЧМ-2026.

"Фурия роха" в напряженной борьбе во втором четвертьфинале мундиаля одолела сборную Бельгии лишь под занавес матча. Решающий мяч забил Микель Мерино. В полуфинале испанцев ждут французы.

Действующий чемпион Европы сборная Испании победила команду Бельгии 2:1 во втором четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся на стадионе в Инглвуде близ Лос-Анджелеса вечером в пятницу, 10 июля, передает dw.com

Игровое преимущество "Фурии рохи" реализовал на 30-й минуте матча полузащитник Фабиан Руис, который первый успел на добивание, после того как вратарь "Красных дьяволов" Тибо Куртуа неудачно отбил перед собой удар Дани Ольмо. Бельгийцам удалось сквитаться уже спустя 11 минут: гол, который забил Шарль де Кетеларе, стал первым, пропущенным испанцами на этом чемпионате.

В начале второго тайма скорости заметно возросли, обе команды сделали ставку на атаку, игра шла на встречных курсах. Но после того как на 71-й минуте основной вратарь бельгийцев получил травму и был заменен, сборная Испании перехватила инициативу. Решающий гол забил за две минуты до конца основного времени Микель Мерино - автор единственного гола испанцев в 1/8 финала против сборной Португалии.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания сразится со сборной Франции, которая в первом четвертьфинале днем ранее победила марокканцев. Матч состоится 14 июля в Арлингтоне близ Далласа в штате Техас в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Матчи 1/4 финала проходят с 9 по 12 июля

Все матчи четвертьфиналов и последующих раундов плей-офф проходят на стадионах США. Вечером 11 июля еще одну путевку в полуфинал разыграют команды Норвегии и Англии на стадионе в Майами. В ночь на 12 июля в Канзас-Сити на поле выйдут сборные Аргентины и Швейцарии. Победители этих пар сразятся между собой 15 июля в Атланте во втором полуфинале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проходит в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде. Финальный матч состоится 19 июля в США на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).