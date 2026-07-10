ЕС задействует свои спутники для оказания помощи Испании в борьбе с лесным пожаром.

Еврокомиссия задействовала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе с масштабным лесным пожаром в провинции Альмерия.

Об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб, передает eurointegration.com.ua

Лябиб в своих соцсетях сообщила, что европейская служба Copernicus с ее спутниковыми ресурсами поможет Испании отслеживать ситуацию с распространением крупного лесного пожара в провинции Альмерия.

"Мы задействовали картографическую службу Copernicus для предоставления спутниковых снимков, которые помогут местным властям отслеживать масштабы пожара и оценивать нанесенный ущерб", – заявила она.

Еврокомиссар добавила, что Еврокомиссия готова оказать дополнительную поддержку, если в этом возникнет необходимость.

Ранее президент Еврокомиссии и председатель Евросовета выразили соболезнования Испании в связи с трагическими последствиями пожара.

По последним данным, в местности Лос-Гальярдос в Андалусии в результате лесного пожара погибли по меньшей мере 12 человек, судьба ещё 23 остаётся неизвестной.

В регионе объявили трёхдневный траур и отменили публичные трансляции матча Испании с Бельгией.

Ранее ЕС через Механизм гражданской защиты направил противопожарные самолеты на помощь пожарным Португалии и Франции.