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7 Июня 2026, 21:30
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На острове Лансароте активисты заклеивают сейфы с ключами от квартир Airbnb

На испанском острове Лансароте активисты начали саботировать аренду туристического жилья: они заклеивают замки у боксов с ключами от квартир Airbnb.

На острове Лансароте активисты заклеивают сейфы с ключами от квартир Airbnb.
На острове Лансароте активисты заклеивают сейфы с ключами от квартир Airbnb.

Такие сейфы обычно висят у входа в жилье, чтобы туристы могли самостоятельно заселиться, передает bild.de

Акции проходят на фоне протестов против массового туризма. На страницах групп Islas de Resistencia и Colectivo Tabaiba в Instagram публикуют видео с заклеенными боксами, граффити «Туристы, уезжайте домой» и самодельными заграждениями у популярных мест.

Местные жители жалуются, что из-за туристического жилья на острове растут цены и все сложнее найти доступную квартиру. 

«Местным теперь почти невозможно найти жилье по доступной цене», — сказал Daily Mail 27-летний житель острова Гильермо Лопес. 

При этом часть бизнеса выступает против таких акций: экономика Лансароте сильно зависит от туризма, а в 2025 году остров посетили более трех миллионов человек.

Источник
bild
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