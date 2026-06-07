На острове Лансароте активисты заклеивают сейфы с ключами от квартир Airbnb.

Такие сейфы обычно висят у входа в жилье, чтобы туристы могли самостоятельно заселиться, передает bild.de

Акции проходят на фоне протестов против массового туризма. На страницах групп Islas de Resistencia и Colectivo Tabaiba в Instagram публикуют видео с заклеенными боксами, граффити «Туристы, уезжайте домой» и самодельными заграждениями у популярных мест.

Местные жители жалуются, что из-за туристического жилья на острове растут цены и все сложнее найти доступную квартиру.

«Местным теперь почти невозможно найти жилье по доступной цене», — сказал Daily Mail 27-летний житель острова Гильермо Лопес.

При этом часть бизнеса выступает против таких акций: экономика Лансароте сильно зависит от туризма, а в 2025 году остров посетили более трех миллионов человек.