Популярные у молдаван Затока и Приморское снова принимают туристов.

Два курорта на украинском побережье Чёрного моря — Затока и Приморское, которые пользовались популярностью у молдавских туристов, снова начали принимать отдыхающих, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

С 1 июля база отдыха «Ветерок» в посёлке Приморское официально открывает свои двери. Ночь проживания стоит всего 300 гривен (около 118 молдавских леев) и включает комнату на двоих или троих человек с холодильником, столом, стульями и базовой мебелью, пишет stiri.md

Пансионат сохраняет простую атмосферу 2000-х годов. Гостям доступны общая полностью оборудованная кухня, столовая, беседки и зона для барбекю, общие душевые, а пляж находится всего в нескольких минутах ходьбы. На территории базы растут вишни и черешни, а посетителям предлагают также блюда местной традиционной кухни.

В то же время и Затока, похоже, «оживает». Согласно видео, опубликованным в социальных сетях, магазины, рестораны, кафе и бутики работают, а на дорогах к курорту и пляжам даже возникают пробки.

«Затока работает. Мы возвращаемся, и уже есть пробки. Много людей, рестораны и кафе открыты», — говорит автор одного из видео.

Для тех, кто ищет более современные условия, в Затоке открылся комплекс «Лес», расположенный недалеко от моря. Номера оснащены кондиционером, телевизором, собственной ванной комнатой и могут разместить от двух до четырёх человек. Цены начинаются от 4 400 гривен за двухместный номер, 4 600 — за трёхместный и достигают 4 900 гривен для семьи из четырёх человек.

Тем не менее, власти и туристов призывают соблюдать осторожность. Хотя пляжи и базы отдыха открыты, украинское побережье остаётся подвержено рискам, связанным с войной.

Напомним, что в прошлом месяце на одном из пляжей Одессы погибла 26-летняя женщина: в нее попал осколок дрона.