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meduza.io logomeduza
14 Июня 2026, 09:36
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На московских АЗС ввели ограничения на продажу бензина

Крупнейшие сети АЗС в Москве стали ограничивать продажу топлива. На АЗС «Татнефти» действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо.

На московских АЗС ввели ограничения на продажу бензина.
На московских АЗС ввели ограничения на продажу бензина.

Об этом сообщил корреспондент «Осторожно, Media» Ксении Собчак, передает meduza.io

По словам сотрудников АЗС, лимит на продажу топлива в одни руки был введен 12 июня. В тот же день аналогичные ограничения ввели и на АЗС «Татнефти» в Санкт-Петербурге.

На заправках «Роснефти» в Москве действует общий лимит — до 90 литров в бак либо канистру, на АЗС «Лукойл» продают не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

2 июня ограничения на продажу автомобильного топлива ввела сеть автозаправочных станций ОРТК, представленная, в основном, в Московской области и Новой Москве. В «Роснефти» и «Татнефти» тогда говорили, что общего лимита нет, но в зависимости от ситуации ограничения могут вводиться на отдельных АЗС. В «Лукойле» сообщали, что продажа бензина ограничена 100 литрами, на дизель в тот момент лимитов не было.

Украинские военные почти каждый день наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности. В конце мая агентство Reuters сообщало, что почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников.

Независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, в конце мая сообщали, что не могут пополнить запасы бензина. Они указывали, что вертикально-интегрированные нефтяные компании (к ним, например, относятся «Роснефть», «Татнефть» и «Лукойл») из-за остановки НПЗ почти прекратили продавать нефтепродукты на бирже и отправляют все на собственные АЗС.

На дефицит бензина и дизеля на заправках ранее уже жаловались жители Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов России.

Самая тяжелая ситуация с топливом — в аннексированном Россией Крыму. Поставки бензина туда затруднены из-за ударов украинских дронов по трассе, соединяющей полуостров с Ростовской областью.

Источник
meduza.io logomeduza
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