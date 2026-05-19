Британия бессрочно разрешила импорт топлива из российской нефти.

Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года и действует бессрочно — до возможного пересмотра министром, передает reuters.com

Лицензия делает исключение из запретов, предусмотренных британским санкционным законодательством о России. Согласно документу, её действие распространяется на дизельное топливо двух товарных кодов, а также на авиакеросин. Помимо самого импорта, лицензия допускает оказание сопутствующих услуг, в том числе финансовых и транспортных. Компании, воспользовавшиеся ею, обязаны вести соответствующий учет.

Речь идет о продуктах, которые формально не являются российскими — они производятся на нефтеперерабатывающих заводах третьих стран из российской сырой нефти, когда российское сырье перерабатывается, например, в Индии или Турции, а готовые нефтепродукты экспортируются на западные рынки уже без очевидной российской маркировки. В октябре 2025 года Великобритания ввела запрет на такой импорт вслед за аналогичным решением ЕС, принятым в рамках 18-го санкционного пакета.

Лицензия выдана на фоне острого топливного кризиса, спровоцированного войной против Ирана и закрытием Ормузского пролива. По оценке Goldman Sachs, Великобритания — наиболее уязвимая страна в Европе, её запасы авиакеросина упали до «критически низкого уровня», а собственные мощности для его переработки после закрытия шотландского НПЗ Grangemouth в апреле 2025 года резко сократились. По прогнозу аналитиков банка, уже в июне запасы авиатоплива в Европе могут опуститься ниже критического порога в 23 дня, установленного Международным энергетическим агентством. С начала ближневосточного конфликта 28 февраля цены на авиакеросин удвоились, авиакомпании убрали около двух миллионов мест из расписания на май.

В октябре 2025 года, вместе с масштабным пакетом санкций против «теневого флота» России, Великобритания объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти, назвав эту меру шагом против обхода санкций через переработку сырья за рубежом. Тогда министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Лондон «усиливает давление на Путина, нацеливаясь на его нефть, газ и теневой флот». Нынешняя лицензия фактически вводит исключение из собственного запрета — для двух ключевых категорий топлива.