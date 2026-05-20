theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
20 Мая 2026, 15:24
5 311
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове создадут стратегический запас топлива на случай кризисных ситуаций

Впервые в стране появится обязательный запас бензина, дизеля, керосина, мазута и сжиженного газа, который позволит экономике и гражданам не зависеть от резких перебоев в поставках или международных кризисов.

В Молдове создадут стратегический запас топлива на случай кризисных ситуаций.
В Молдове создадут стратегический запас топлива на случай кризисных ситуаций.

Правительство Молдовы утвердило законопроект о создании национального механизма резервов нефтепродуктов. Согласно документу, объем резервов должен соответствовать минимум 90 дням чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления. Формировать запасы будут по гибридной схеме: половину обязательств берет на себя государство в лице специального Центрального органа, а вторую половину — частные компании-импортеры, пишет rupor.md

Министр энергетики Дорин Жунгиету пояснил, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому любой внешний шок сразу отражается на ценах и работе транспорта.

Систему будут внедрять поэтапно в течение восьми лет, чтобы рынок и инфраструктура успели адаптироваться. Полноценный объем стратегического резерва должен быть сформирован к июлю 2034 года. При этом не менее половины всех запасов обязаны находиться на территории Молдовы, а остальную часть разрешено хранить в других странах на основании двусторонних соглашений.

Контролировать наличие топлива и соблюдение правил хранения будут министерство энергетики и Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). В случае возникновения дефицита на рынке решение об использовании резервов примет национальный механизм управления кризисами.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте