В Молдове создадут стратегический запас топлива на случай кризисных ситуаций.

Правительство Молдовы утвердило законопроект о создании национального механизма резервов нефтепродуктов. Согласно документу, объем резервов должен соответствовать минимум 90 дням чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления. Формировать запасы будут по гибридной схеме: половину обязательств берет на себя государство в лице специального Центрального органа, а вторую половину — частные компании-импортеры, пишет rupor.md

Министр энергетики Дорин Жунгиету пояснил, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому любой внешний шок сразу отражается на ценах и работе транспорта.

Систему будут внедрять поэтапно в течение восьми лет, чтобы рынок и инфраструктура успели адаптироваться. Полноценный объем стратегического резерва должен быть сформирован к июлю 2034 года. При этом не менее половины всех запасов обязаны находиться на территории Молдовы, а остальную часть разрешено хранить в других странах на основании двусторонних соглашений.

Контролировать наличие топлива и соблюдение правил хранения будут министерство энергетики и Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). В случае возникновения дефицита на рынке решение об использовании резервов примет национальный механизм управления кризисами.