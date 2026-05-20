В Молдове создадут стратегический запас топлива на случай кризисных ситуаций
Впервые в стране появится обязательный запас бензина, дизеля, керосина, мазута и сжиженного газа, который позволит экономике и гражданам не зависеть от резких перебоев в поставках или международных кризисов.
Правительство Молдовы утвердило законопроект о создании национального механизма резервов нефтепродуктов. Согласно документу, объем резервов должен соответствовать минимум 90 дням чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления. Формировать запасы будут по гибридной схеме: половину обязательств берет на себя государство в лице специального Центрального органа, а вторую половину — частные компании-импортеры, пишет rupor.md
Министр энергетики Дорин Жунгиету пояснил, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому любой внешний шок сразу отражается на ценах и работе транспорта.
Систему будут внедрять поэтапно в течение восьми лет, чтобы рынок и инфраструктура успели адаптироваться. Полноценный объем стратегического резерва должен быть сформирован к июлю 2034 года. При этом не менее половины всех запасов обязаны находиться на территории Молдовы, а остальную часть разрешено хранить в других странах на основании двусторонних соглашений.
Контролировать наличие топлива и соблюдение правил хранения будут министерство энергетики и Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). В случае возникновения дефицита на рынке решение об использовании резервов примет национальный механизм управления кризисами.