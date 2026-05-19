Авиакомпания FlyOne отказалась от большинства рейсов из аэропорта Бухареста.

Как сообщает портал BoardingPass, перевозчик отменил восемь из 11 запланированных направлений, сообщает bani.md

В конце 2025 года компания объявила о масштабном расширении сети полётов, планируя запуск рейсов в популярные европейские города, включая Дублин, Франкфурт-Хан, Париж, Барселону, Лондон, Мадрид и Ниццу.

Однако из всех новых направлений фактически был запущен только маршрут Бухарест — лондонский аэропорт Лутон, который начал работать с 17 мая 2026 года.

Еще до запуска были отменены рейсы в Дублин, Франкфурт-Хан, аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, Ниццу, Барселону и Мадрид. Кроме того, компания отказалась и от некоторых маршрутов, уже выполнявшихся несколько месяцев, включая Мюнхен и Верону.

После масштабного сокращения операций в Бухаресте FlyOne продолжает продавать билеты только по трём направлениям: Тель-Авив, Брюссель и Лондон.

Решение принято на фоне сложного периода для европейской авиаотрасли, которая сталкивается с ростом расходов и усиливающейся конкуренцией среди лоукостеров.