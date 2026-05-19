theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
19 Мая 2026, 09:56
8 255
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Авиакомпания FlyOne отказалась от большинства рейсов из аэропорта Бухареста

Авиакомпания FlyOne резко пересматривает планы расширения на румынском рынке и отказывается от большинства ранее анонсированных маршрутов из международного аэропорта имени Анри Коандэ в Бухаресте

Авиакомпания FlyOne отказалась от большинства рейсов из аэропорта Бухареста.
Авиакомпания FlyOne отказалась от большинства рейсов из аэропорта Бухареста.

Как сообщает портал BoardingPass, перевозчик отменил восемь из 11 запланированных направлений, сообщает bani.md

В конце 2025 года компания объявила о масштабном расширении сети полётов, планируя запуск рейсов в популярные европейские города, включая Дублин, Франкфурт-Хан, Париж, Барселону, Лондон, Мадрид и Ниццу.

Однако из всех новых направлений фактически был запущен только маршрут Бухарест — лондонский аэропорт Лутон, который начал работать с 17 мая 2026 года.

Еще до запуска были отменены рейсы в Дублин, Франкфурт-Хан, аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, Ниццу, Барселону и Мадрид. Кроме того, компания отказалась и от некоторых маршрутов, уже выполнявшихся несколько месяцев, включая Мюнхен и Верону.

После масштабного сокращения операций в Бухаресте FlyOne продолжает продавать билеты только по трём направлениям: Тель-Авив, Брюссель и Лондон.

Решение принято на фоне сложного периода для европейской авиаотрасли, которая сталкивается с ростом расходов и усиливающейся конкуренцией среди лоукостеров.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте