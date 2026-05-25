В Кишинёве с начала года оштрафовали 260 фальшивых попрошаек.

По данным полиции, за первые четыре месяца текущего года были оштрафованы уже 260 лжепопрошаек — почти столько же, сколько за весь 2025 год, передает moldova1.md

Как отмечают правоохранители, за последние два года число подобных случаев практически утроилось — с 76 до более чем 260. Во многих ситуациях люди, изображающие тяжёлые заболевания, оказываются полностью здоровыми.

Так, одного мужчину заметили за попрошайничеством на перекрёстке в центре столицы в инвалидной коляске. Однако, прибыв в полицейский участок, коляска ему уже не понадобилась. Другой мужчина также жаловался на серьёзные проблемы со здоровьем, но в отделение полиции вошёл самостоятельно.

В полиции напоминают, что попрошайничество само по себе законом не запрещено, однако ложные заявления о болезни или инвалидности могут повлечь штраф до 1 500 леев.

«Во время рейдов сотрудники полиции изымают инвалидные коляски и другие предметы, которые используются для инсценировки болезней и попрошайничества. После составления протокола нарушители остаются без вещей, с помощью которых просили милостыню», — рассказал начальник отдела общественного порядка Инспектората полиции Центр Лучиан Гаря.

По его словам, многие нарушители занимаются этим годами, меняя лишь районы города — например, переходя из сектора Буюканы на Рышкановку.

Жители столицы признаются, что стали осторожнее относиться к просьбам о помощи на улице. Некоторые утверждают, что сталкивались с ситуациями, когда люди, изображавшие инвалидность, вставали с колясок и уходили пешком.