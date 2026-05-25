theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
25 Мая 2026, 18:35
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве с начала года оштрафовали 260 фальшивых попрошаек

В Кишинёве всё чаще фиксируют случаи фиктивного попрошайничества: люди симулируют тяжёлые болезни и инвалидность, чтобы вызвать жалость прохожих и получить деньги.

В Кишинёве с начала года оштрафовали 260 фальшивых попрошаек.
В Кишинёве с начала года оштрафовали 260 фальшивых попрошаек.

По данным полиции, за первые четыре месяца текущего года были оштрафованы уже 260 лжепопрошаек — почти столько же, сколько за весь 2025 год, передает moldova1.md

Как отмечают правоохранители, за последние два года число подобных случаев практически утроилось — с 76 до более чем 260. Во многих ситуациях люди, изображающие тяжёлые заболевания, оказываются полностью здоровыми.

Так, одного мужчину заметили за попрошайничеством на перекрёстке в центре столицы в инвалидной коляске. Однако, прибыв в полицейский участок, коляска ему уже не понадобилась. Другой мужчина также жаловался на серьёзные проблемы со здоровьем, но в отделение полиции вошёл самостоятельно.

В полиции напоминают, что попрошайничество само по себе законом не запрещено, однако ложные заявления о болезни или инвалидности могут повлечь штраф до 1 500 леев.

«Во время рейдов сотрудники полиции изымают инвалидные коляски и другие предметы, которые используются для инсценировки болезней и попрошайничества. После составления протокола нарушители остаются без вещей, с помощью которых просили милостыню», — рассказал начальник отдела общественного порядка Инспектората полиции Центр Лучиан Гаря.

По его словам, многие нарушители занимаются этим годами, меняя лишь районы города — например, переходя из сектора Буюканы на Рышкановку.

Жители столицы признаются, что стали осторожнее относиться к просьбам о помощи на улице. Некоторые утверждают, что сталкивались с ситуациями, когда люди, изображавшие инвалидность, вставали с колясок и уходили пешком.

Правоохранители также предупреждают о другой распространённой схеме — использовании поддельных документов и сборе пожертвований якобы на лечение тяжело больных людей от имени благотворительных организаций. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 3 000 леев или общественные работы.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте