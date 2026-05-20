В приднестровском регионе все чаще штрафуют водителей с молдавским ОСАГО.

Гражданина Республики Молдова остановили сотрудники так называемой службы дорожного патрулирования. Мужчина рассказал на условиях анонимности, что он находился за рулем автомобиля, зарегистрированного в Республике Молдова, и имел обязательный полис автострахования ОСАГО, выданный в Республике Молдова и признанный на территории приднестровского региона. Этот документ он и предъявил по требованию. Несмотря на это, его оштрафовали на 420 приднестровских рублей за отсутствие страховки. Это не единственный подобный случай, о котором сообщали в последние месяцы, пишет zonadesecuritate.md

В аудиозаписи соответствующий сотрудник так называемой «службы патрулирования» утверждает, что страховка ОСАГО, выданная в Кишиневе, якобы не действует в приднестровском регионе. Он оштрафовал водителя, приехавшего с правого берега Днестра, заявив, что у него якобы нет полиса ОСАГО.

На вопрос о том, как именно он устанавливает недействительность предъявленного полиса в приднестровском регионе, он отвечает, что это «определяет закон», однако не указывает конкретную норму.

«Кишинев настаивает на прекращении этих практик»

Это явление подтверждает и одна из страховых компаний, которая сообщила, что задокументировала несколько подобных ситуаций, когда ее клиентов с правого берега Днестра штрафовали в приднестровском регионе.

«Сотрудники службы дорожного патрулирования часто выписывают штрафы, особенно молодым людям 18–19 лет из Республики Молдова, которые управляют автомобилями с молдавскими номерами и не имеют достаточных юридических знаний, чтобы защитить свои права», — заявил сотрудник этой компании.

Также Бюро по реинтеграции подтвердило, что получило несколько жалоб от граждан по этому вопросу.

«Проблема полисов ОСАГО, выданных законно авторизованными страховыми компаниями, в том числе в цифровом формате, находится в поле зрения Бюро и обсуждалась на последних заседаниях рабочих групп по развитию автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры. Было обращено внимание на то, что подобные незаконные платежи и меры принуждения (в том числе незаконное навязывание оплаты виньетки или оплаты за движение грузовых автомобилей с общей массой более 18 тонн и т. д.) не имеют никакого юридического обоснования, поскольку водители, имеющие полисы ОСАГО, выданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, выполнили свои законные обязательства, действующие на всей территории страны, включая приднестровский регион страны», — говорится в ответе Бюро по реинтеграции.

Конституционные власти подчеркивают, что преследование граждан Республики Молдова за отсутствие так называемой местной страховки представляет собой злоупотребление, которое затрагивает свободу передвижения, создает необоснованное финансовое давление на людей и дублирует уже законно выполненные обязательства.

«Кишинев настаивает на прекращении этих практик и на соблюдении национальных правовых механизмов в области автострахования», — заявляет Бюро по реинтеграции.

По данным Бюро, эта тема остается приоритетной в повестке обсуждений в сфере автомобильного транспорта, в том числе с учетом того, что в приднестровском регионе зарегистрировано около 25 тысяч транспортных средств с национальными регистрационными номерами, с обозначением MD, и примерно 15 тысяч транспортных средств с нейтральными номерными знаками, сопровождаемыми наклейкой MD.

В то же время Кишинев призывает водителей, которые сталкиваются с подобными ситуациями, обращаться в органы полиции Республики Молдова для соответствующей юридической квалификации этих злоупотреблений.