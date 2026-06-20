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gazeta.ru logogazeta
20 Июня 2026, 10:25
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Трамп: США могут провести на Кубе операцию, подобную венесуэльской

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват Николаса Мадуро.

Трамп: США могут провести на Кубе операцию, подобную венесуэльской.
Трамп: США могут провести на Кубе операцию, подобную венесуэльской.

Об этом он заявил в интервью изданию Axios

Отвечая на вопрос о возможности аналогичных действий в отношении Гаваны, глава Белого дома ответил утвердительно.

5 июня Трамп обозначил смену политического режима на Кубе как одну из своих внешнеполитических целей, которую Вашингтон намерен реализовать сразу после урегулирования ситуации с Ираном. По словам американского лидера, «разобравшись» с иранским направлением, власти США планируют уделить внимание кубинским вопросам.

В свою очередь, руководитель Пентагона Пит Хегсет во время визита на военную базу Гуантанамо подчеркнул, что дальнейшая судьба Кубы будет зависеть от решений, принятых Трампом и кубинским руководством.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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