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focus.ua logofocus
8 Июня 2026, 08:47
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На Филиппинах произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

В понедельник, 8 июня, Геологическая служба США (USGS) зафиксировала сильное землетрясение на юге Филиппин магнитудой 7,8 балла. Вслед за этим в стране, соседней Индонезии и Японии объявили предупреждение об угрозе цунами.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами.
На Филиппинах произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами.

Землетрясение произошло в 07:37 часов по местному времени на глубине около 35 километров (21,7 мили). Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на местные СМИ и данные геологической службы, передает focus.ua

Национальное сейсмологическое агентство Филиппин, Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), определило, что эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья города Генерал-Сантос в провинции Сарангани, на крайнем юге острова Минданао.

Жителей прибрежных регионов Филиппин призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами. Американская система предупреждений о цунами сообщает, что высота волн в некоторых регионах страны может достигать до 3 метров над уровнем прилива.

Источник
focus.ua logofocus
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