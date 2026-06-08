8 Июня 2026, 08:47
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На Филиппинах произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами
В понедельник, 8 июня, Геологическая служба США (USGS) зафиксировала сильное землетрясение на юге Филиппин магнитудой 7,8 балла. Вслед за этим в стране, соседней Индонезии и Японии объявили предупреждение об угрозе цунами.
Землетрясение произошло в 07:37 часов по местному времени на глубине около 35 километров (21,7 мили). Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на местные СМИ и данные геологической службы, передает focus.ua
Национальное сейсмологическое агентство Филиппин, Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), определило, что эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья города Генерал-Сантос в провинции Сарангани, на крайнем юге острова Минданао.
Жителей прибрежных регионов Филиппин призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами. Американская система предупреждений о цунами сообщает, что высота волн в некоторых регионах страны может достигать до 3 метров над уровнем прилива.