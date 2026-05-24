theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Мая 2026, 13:14
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель

На Филиппинах в городе Анджелес обрушилось строящееся девятиэтажное здание гостиницы. Сейчас спасатели ищут людей, которые находятся под завалами.

На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель.
На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель.

Об этом сообщает Reuters

По словам представителя администрации Анджелеса Джея Пелайо, спасателям удалось установить контакт как минимум с двумя людьми, оказавшимися под обломками.

«Они находятся на постоянной связи. Наши спасатели делают всё возможное, чтобы извлечь выживших из-под завалов», — заявил он.

Обрушение произошло около 3:00 утра по местному времени на улице Теодоро в районе Балибаго, передает ABS-CBN. Здание строилось как гостиница или апарт-отель. По последним данным, спасено 24 человека, информации о погибших нет.

Сначала местные власти сообщили, что под завалами могут находиться от 30 до 40 человек. Эти информация появились после рассказа прораба стройки, который вместе с десятью рабочими успел выбраться из здания до его обрушения. Позже городской инженер заявил, что на стройке могли работать 19 человек. Сейчас власти выясняют, сколько людей действительно находилось внутри.

В 2024 году в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель. 

На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте