На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель
На Филиппинах в городе Анджелес обрушилось строящееся девятиэтажное здание гостиницы. Сейчас спасатели ищут людей, которые находятся под завалами.
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя администрации Анджелеса Джея Пелайо, спасателям удалось установить контакт как минимум с двумя людьми, оказавшимися под обломками.
«Они находятся на постоянной связи. Наши спасатели делают всё возможное, чтобы извлечь выживших из-под завалов», — заявил он.
Обрушение произошло около 3:00 утра по местному времени на улице Теодоро в районе Балибаго, передает ABS-CBN. Здание строилось как гостиница или апарт-отель. По последним данным, спасено 24 человека, информации о погибших нет.
Сначала местные власти сообщили, что под завалами могут находиться от 30 до 40 человек. Эти информация появились после рассказа прораба стройки, который вместе с десятью рабочими успел выбраться из здания до его обрушения. Позже городской инженер заявил, что на стройке могли работать 19 человек. Сейчас власти выясняют, сколько людей действительно находилось внутри.
В 2024 году в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель.