На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя администрации Анджелеса Джея Пелайо, спасателям удалось установить контакт как минимум с двумя людьми, оказавшимися под обломками.

«Они находятся на постоянной связи. Наши спасатели делают всё возможное, чтобы извлечь выживших из-под завалов», — заявил он.

Обрушение произошло около 3:00 утра по местному времени на улице Теодоро в районе Балибаго, передает ABS-CBN. Здание строилось как гостиница или апарт-отель. По последним данным, спасено 24 человека, информации о погибших нет.

Сначала местные власти сообщили, что под завалами могут находиться от 30 до 40 человек. Эти информация появились после рассказа прораба стройки, который вместе с десятью рабочими успел выбраться из здания до его обрушения. Позже городской инженер заявил, что на стройке могли работать 19 человек. Сейчас власти выясняют, сколько людей действительно находилось внутри.

В 2024 году в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель.