Всех госпитализированных после отравления в отеле Кишинева выписали из больницы.

Об этом сообщил заместитель директора Клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Петру Павелюк.

Он также сообщил, что все пациенты, проходившие лечение в больнице, чувствуют себя хорошо, а последний из них был выписан сегодня, пишет agora.md

Всего в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ были госпитализированы 20 человек с пищевым отравлением. По результатам лабораторных анализов бактерия Salmonella была подтверждена у 13 участников мероприятий. Последний пациент был выписан сегодня, 6 июля, уточнил заместитель директора больницы.

«Госпитализированных больше нет. Последнего пациента, если не ошибаюсь, выписали сегодня. На данный момент в стационаре не осталось ни одного пациента», — сказал Петру Павелюк.

Он также отметил, что все пациенты были выписаны в течение недели.

«Состояние пациентов было очень хорошим уже в четверг–пятницу, 2–3 июля. Мы лишь ожидали результаты некоторых лабораторных анализов», — добавил заместитель директора больницы.

Напомним, что после мероприятий, организованных в отеле в Кишиневе с 22 по 26 июня, была выявлена вспышка сальмонеллеза. Инфекция была подтверждена у 59 участников мероприятий. Из них 20 человек были госпитализированы. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерии Salmonella у 13 пострадавших.