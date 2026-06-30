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deschide.md logodeschide
30 Июня 2026, 20:34
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Число отравившихся сальмонеллой в отеле Кишинёва выросло до 36 человек

Среди заболевших есть ребёнок. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Молдовы.

Число отравившихся сальмонеллой в отеле Кишинёва выросло до 36 человек.
Число отравившихся сальмонеллой в отеле Кишинёва выросло до 36 человек.

По данным ведомства, вспышка связана с мероприятиями, проходившими в гостинице с 22 по 26 июня. Национальное агентство общественного здоровья продолжает эпидемиологическое расследование, передает deschide.md

По состоянию на 30 июня лабораторно подтверждена инфекция Salmonella Enteritidis у 12 пациентов. Исследование остальных биологических образцов продолжается.

В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимости соблюдать правила пищевой гигиены: тщательно мыть руки, употреблять продукты, прошедшие достаточную термическую обработку, избегать пищи с истёкшим сроком годности и при первых симптомах пищевого отравления обращаться за медицинской помощью.

Расследование причин вспышки продолжается.


Источник
deschide.md logodeschide
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