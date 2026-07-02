Массовое отравление в отеле: компания, доставлявшая блюда, приостановила работу.

Экономический агент, обеспечивавший кейтеринговые услуги на мероприятии в столичной гостинице, где был выявлен очаг сальмонеллеза, приостановил свою деятельность.

По данным ANSP, эта мера будет действовать на время эпидемиологического расследования. Тем временем власти подтвердили 12 случаев заражения сальмонеллезом, другие пробы всё ещё анализируются. Всего 36 человек обратились с симптомами пищевого отравления после приёма, организованного посольством Израиля в Кишинёве, пишет tv8.md

«Сейчас введены определённые ограничения, весь персонал обследован, взяты пробы для установления причины. Пробы взяты у работников, проводится эпидемиологическое расследование случаев, устанавливается очаг. Работает междисциплинарная команда — как ANSP, муниципальная служба, так и ANSA», — заявил министр здравоохранения Эмиль Чебан.

Очаг пищевого отравления, предположительно, возник на прошлой неделе после девяти мероприятий, организованных в гостинице в центре столицы, в которых приняли участие более 500 человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано среди гостей приёма, организованного посольством Израиля.

На мероприятии присутствовал и министр иностранных дел Михай Попшой, однако он не употреблял блюда с банкета. В то же время несколько дипломатов отравились, и некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

«У 12 участников, включая одного ребёнка, после проведённых расследований и анализов было выявлено заражение сальмонеллезом», — отметил министр здравоохранения Эмиль Чебан.

В Инфекционную больницу «Тома Чорбэ» обратились 18 человек, употреблявших блюда, поданные в гостинице. Однако не все согласились на госпитализацию. Врачи отмечают, что состояние пациентов постепенно улучшается, некоторые уже выписаны, включая несовершеннолетнего ребёнка.

«Двое из них уже выписаны. Всего обращений было больше, но четверо отказались от госпитализации», — сообщил заместитель директора больницы «Тома Чорбэ» Петру Павелюк.

Пока неясно, откуда именно были доставлены блюда, поданные на приёме посольства Израиля. Представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов сообщили, что услуги предоставлялись по кейтерингу, а деятельность этого экономического агента приостановлена.

Представители отеля до сих пор не прокомментировали ситуацию.