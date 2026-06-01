На двух греческих островах ввели режим ЧС из-за нехватки питьевой воды.

Отдых на греческих островах в этом году сопряжён с серьёзной проблемой — нехваткой питьевой воды. Два острова в Эгейском море уже ввели режим ЧС, а власти предупреждают: наплыв туристов и аномальная жара усугубляют кризис.

Ещё до пика сезона два греческих острова — Алонисос и Тинос — объявили чрезвычайное положение из-за дефицита воды. Однако проблема не ограничивается ими. В последний год аналогичные трудности испытывали и другие популярные направления. Уровень воды в водохранилищах, питающих Афины, также снижается, пишет digi24.ro

Специалисты предупреждают: туризм создаёт колоссальную нагрузку на водные ресурсы. Летом населённые пункты с несколькими тысячами жителей принимают десятки тысяч гостей, что резко увеличивает потребление воды. Один турист может тратить до четырёх раз больше воды, чем местный житель — из-за бассейнов, частой смены белья в отелях, полива зелёных зон и других нужд гостиничного сектора.

Режим ЧС позволяет местным властям действовать без бюрократических проволочек — например, арендовать мобильные опреснительные установки и оперативно запускать проекты по водоснабжению.

На фоне изменения климата — с более долгими, жаркими и засушливыми летними сезонами — эксперты прогнозируют, что подобные кризисы могут стать в Греции привычным явлением.