Специалисты не выявили признаков загрязнения Днестра в районе Вадул-луй-Водэ.

«На данный момент следов загрязнения не выявлено», — заявил министр Георге Хаждер.

Напомним, в марте Молдова столкнулась с загрязнением Днестра нефтепродуктами после российской атаки на украинскую ГЭС в Новоднестровске. Концентрация загрязняющих веществ в первые дни превышала допустимую норму в 40 раз. В результате происшествия ряд населенных пунктов, включая муниципий Бельцы, на неделю остались без воды.

1 апреля министр окружающей среды Георге Хаждер, заявил, что кризис с загрязнением реки Днестр нефтепродуктами миновал, а ситуация находится под контролем.







