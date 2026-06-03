3 Июня 2026, 17:44
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Специалисты не выявили признаков загрязнения Днестра в районе Вадул-луй-Водэ
В связи с сообщениями о предполагаемых пятнах загрязнения в районе Вадул-луй-Водэ министр окружающей среды уточнил, что сотрудники Инспектората по охране окружающей среды проводят проверки на месте.
«На данный момент следов загрязнения не выявлено», — заявил министр Георге Хаждер.
Напомним, в марте Молдова столкнулась с загрязнением Днестра нефтепродуктами после российской атаки на украинскую ГЭС в Новоднестровске. Концентрация загрязняющих веществ в первые дни превышала допустимую норму в 40 раз. В результате происшествия ряд населенных пунктов, включая муниципий Бельцы, на неделю остались без воды.
1 апреля министр окружающей среды Георге Хаждер, заявил, что кризис с загрязнением реки Днестр нефтепродуктами миновал, а ситуация находится под контролем.