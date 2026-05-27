В Италии туристка проиграла иск элитному отелю за право на питьевую воду из крана.

Высший суд Италии окончательно отказался удовлетворить иск туристки, которая судилась с элитным отелем за невозможность попросить в ресторане питьевой воды из крана во время своего недельного отдыха в заведении.

Отель в коммуне Корвара-ин-Бадия в Доломитовых Альпах, где она остановилась во время рождественского периода 2019-2020 годов, стоил ей почти 6000 евро за неделю и считается одним из лучших в регионе. Гостью возмутило то, что питьевую воду в пределах ресторана в отеле можно было получить только в бутилированном виде, при этом каждая бутылка объемом 0,75 стоила 7 евро. Условия недельного отдыха включали оплаченные ужины, но без напитков.

Женщина в иске аргументировала, что доступ к питьевой воде входит в базовые универсальные права и гости должны были бы иметь гарантированное право на бесплатное получение по крайней мере минимальных объемов питьевой воды. Кроме того, она отмечала, что для заведений высокого уровня подача стакана воды без дополнительной оплаты в основном является такой же нормой, как является базовой нормой наличие в номере постельного белья и мыла и полотенец в ванной комнате.

Гостья требовала взыскать с заведения компенсацию в размере 2700 евро за вынужденные экономические потери и моральный ущерб.

Дело прошло несколько инстанций и в конце получило окончательный отказ в наивысшем суде. Судьи определили, что заведения по итальянскому законодательству не обязаны подавать клиентам питьевую воду из крана, даже если об этом просят и предлагают дополнительно оплатить услугу.