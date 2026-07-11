На бегах с быками в Испании в этом году ранения получили уже 13 человек.

Сотни тысяч людей заполняют узкие улицы, с балконов им восторженно аплодируют зрители, а посреди толпы несутся животные: в Памплоне проходят энсьерро — забеги с быками на фестивале Сан-Фермин.

На этом крупнейшем празднике Испании уже 13 участников забегов получили тяжёлые травмы, сообщили организаторы. В частности, 29-летний гражданин США на севере города получил удар рогом в левую руку. Все пострадавшие — мужчины в возрасте от 18 до 68 лет. Большинство доставлено в больницы с ушибами, порезами и переломами костей, пишет bild.de

Сан-Фермин длится с 6 по 14 июля. Каждое утро быки прогоняются по улицам старого города к арене, где во второй половине дня проходят бои быков.

Последний смертельный случай был в 2009 году.

Во время забегов, в которых участвуют главным образом молодые мужчины и которые проходят по маршруту длиной около 825 метров, их участники ежегодно получают травмы.. С 1924 года зарегистрировано 16 смертельных случаев, последний — в 2009 году. Большинство погибших были ранены ударами рогов.

В этом году зоозащитные организации протестовали против этого традиционного мероприятия, которое проводится с 1591 года, но в настоящее время вызывает споры и в самой Испании. Несмотря на это, фестиваль по-прежнему привлекает десятки тысяч туристов со всего мира. О Памплоне, в частности, писал американский писатель Эрнест Хемингуэй в своём первом крупном романе «Фиеста» (1926).