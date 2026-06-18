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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 15:09
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Контрабанда из Испании: на таможне в Леушенах перехватили партию марихуаны

Сотрудники Таможенной службы задержали двух пассажиров рейсового автобуса, которые пытались провезти в Молдову около 1,2 килограмма марихуаны.

Контрабанда из Испании: на таможне в Леушенах перехватили партию марихуаны.
Контрабанда из Испании: на таможне в Леушенах перехватили партию марихуаны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что расследование дела проходит под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает rupor.md

Автобус, ехавший из Испании, остановили для проверки на пограничном посту Леушены. Таможенники совместно с пограничной полицией осмотрели багажное отделение и нашли в посылке одного из пассажиров пять вакуумных пакетов с сухим зеленым веществом, у которого был специфический запах каннабиса. Там же лежали пять пакетиков с семенами, предположительно, того же наркотика. Все подозрительные находки изъяли и отправили на экспертизу.

По этому делу правоохранители на 72 часа задержали двух мужчин в возрасте 47 и 53 лет. Оба подозреваемых имеют двойное гражданство — Молдовы и Румынии. Расследование продолжается, чтобы найти всех возможных соучастников этой контрабандной схемы.

Источник
rupor.md logorupor
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