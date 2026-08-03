Нью-Йорк и Париж возглавляют мировой индекс привлекательности туристических городов.

Можно ли научно объяснить, почему тот или иной город привлекает путешественников? Согласно последним исследованиям, ответ однозначен: да.

Новый глобальный рейтинг рассматривает не только направления поездок, но и то, какие города удерживают внимание и оставляют самые сильные эмоциональные впечатления, передает euronews.com

Глобальный индекс привлекательности туристических городов 2026 года, подготовленный исследовательским центром Yanolja совместно с Университетом Пэрдью и Университетом Кёнхи, основан на тщательном анализе обсуждений в социальных сетях на 14 языках и ранжирует 200 направлений.

Вместо традиционных туристических показателей, таких как число гостей или загрузка отелей, индекс оценивает два ключевых параметра: «когнитивную узнаваемость» направлений — то, насколько они заметны, узнаваемы и остаются «на слуху» в глобальных разговорах о путешествиях, — и «эмоциональную привлекательность», то есть насколько посещение этих мест запоминается и приносит удовольствие, а также насколько охотно путешественники рекомендуют их другим.

Исследователи также проанализировали 419 связанных с путешествиями слов и выражений — таких как «гора», отель, «уличная еда» и «художественная галерея». Они были распределены по категориям: городская эстетика и природные ландшафты; культура и история; впечатления от путешествий; индустрия гостеприимства.

«Индекс 2026 года показывает, что самые конкурентоспособные туристические города уже не просто самые посещаемые или самые активно продвигаемые», — заявил профессор Университета Пэрдью и директор Yanolja Research доктор СуЧон (Шон) Джан. «Это города, которые умеют превращать глобальную узнаваемость в эмоционально значимый опыт для посетителей».

Какие города возглавили рейтинг

Индекс привлекательности туристических городов 2026 года делится на три категории: общий рейтинг, рейтинг по узнаваемости и рейтинг по привлекательности.

Общий рейтинг:

Нью-Йорк, США Париж, Франция Осака, Япония Киото, Япония Сеул, Южная Корея Лондон, Великобритания Рим, Италия Бангкок, Таиланд Окинава, Япония Чикаго, США

Рейтинг по узнаваемости:

Нью-Йорк, США Париж, Франция Лондон, Великобритания Рим, Италия Бангкок, Таиланд Сеул, Южная Корея Вашингтон, округ Колумбия, США Осака, Япония Лос-Анджелес, США Киото, Япония

Рейтинг по привлекательности:

Осака, Япония Киото, Япония Нью-Йорк, США Сеул, Южная Корея Париж, Франция Лондон, Великобритания Рим, Италия Окинава, Япония Бангкок, Таиланд Дубай, ОАЭ

Американские и азиатские мегаполисы выходят в лидеры

Нью-Йорк занял первую строчку как в общем рейтинге, так и в рейтинге узнаваемости, лишь немного уступив в рейтинге привлекательности, где оказался на третьем месте.

Авторы исследования объясняют его лидерство «редким сочетанием» глобальной видимости и позитивного отношения со стороны посетителей. Другие американские города, включая Чикаго, Вашингтон, округ Колумбия, и Лос-Анджелес, также обладают широкой привлекательностью, войдя в десятку лучших в общем рейтинге и рейтинге узнаваемости.

Всего 16 городов США входят в глобальный топ-50. По мнению исследователей, это говорит о том, что страна располагает разноплановым портфелем направлений с развитой экосистемой культурных, деловых, развлекательных, туристических и lifestyle-предложений.

Тем временем Париж, столица Франции, стал лидером среди европейских городов: второй в общем рейтинге и рейтинге узнаваемости и пятый по привлекательности.

«Первое место Нью-Йорка демонстрирует силу сочетания беспрецедентной глобальной узнаваемости с мощной эмоциональной отдачей от поездки», — отметил доктор Джан. «В то же время усиление позиций азиатских направлений, таких как Осака, Киото, Сеул и Окинава, показывает, что эмоциональная привлекательность становится ключевым источником туристической конкурентоспособности».

Исследование подчёркивает доминирование азиатских направлений по показателю привлекательности: 60 % городов, вошедших в этот рейтинг, расположены в Азии.

По словам исследователей, меняется и то, что сегодня вызывает наибольший интерес у глобальной туристической аудитории. Эпоха, когда образ города определяли в первую очередь знаковые достопримечательности или масштабная инфраструктура, уходит в прошлое. Сейчас выделяются те направления, которым удаётся сочетать высокую мировую узнаваемость с уникальным опытом для посетителей — таким, которым хочется делиться и который приносит эмоциональное удовлетворение.