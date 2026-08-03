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euronews.com logoeuronews
3 Августа 2026, 22:57
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Нью-Йорк и Париж возглавляют мировой индекс привлекательности туристических городов

Можно ли научно объяснить, почему тот или иной город привлекает путешественников? Согласно последним исследованиям, ответ однозначен: да.

Нью-Йорк и Париж возглавляют мировой индекс привлекательности туристических городов.
Нью-Йорк и Париж возглавляют мировой индекс привлекательности туристических городов.

Новый глобальный рейтинг рассматривает не только направления поездок, но и то, какие города удерживают внимание и оставляют самые сильные эмоциональные впечатления, передает euronews.com

Глобальный индекс привлекательности туристических городов 2026 года, подготовленный исследовательским центром Yanolja совместно с Университетом Пэрдью и Университетом Кёнхи, основан на тщательном анализе обсуждений в социальных сетях на 14 языках и ранжирует 200 направлений.

Вместо традиционных туристических показателей, таких как число гостей или загрузка отелей, индекс оценивает два ключевых параметра: «когнитивную узнаваемость» направлений — то, насколько они заметны, узнаваемы и остаются «на слуху» в глобальных разговорах о путешествиях, — и «эмоциональную привлекательность», то есть насколько посещение этих мест запоминается и приносит удовольствие, а также насколько охотно путешественники рекомендуют их другим.

Исследователи также проанализировали 419 связанных с путешествиями слов и выражений — таких как «гора», отель, «уличная еда» и «художественная галерея». Они были распределены по категориям: городская эстетика и природные ландшафты; культура и история; впечатления от путешествий; индустрия гостеприимства.

«Индекс 2026 года показывает, что самые конкурентоспособные туристические города уже не просто самые посещаемые или самые активно продвигаемые», — заявил профессор Университета Пэрдью и директор Yanolja Research доктор СуЧон (Шон) Джан. «Это города, которые умеют превращать глобальную узнаваемость в эмоционально значимый опыт для посетителей».

Какие города возглавили рейтинг

Индекс привлекательности туристических городов 2026 года делится на три категории: общий рейтинг, рейтинг по узнаваемости и рейтинг по привлекательности.

Общий рейтинг:

  1. Нью-Йорк, США
  2. Париж, Франция
  3. Осака, Япония
  4. Киото, Япония
  5. Сеул, Южная Корея
  6. Лондон, Великобритания
  7. Рим, Италия
  8. Бангкок, Таиланд
  9. Окинава, Япония
  10. Чикаго, США

Рейтинг по узнаваемости:

  1. Нью-Йорк, США
  2. Париж, Франция
  3. Лондон, Великобритания
  4. Рим, Италия
  5. Бангкок, Таиланд
  6. Сеул, Южная Корея
  7. Вашингтон, округ Колумбия, США
  8. Осака, Япония
  9. Лос-Анджелес, США
  10. Киото, Япония

Рейтинг по привлекательности:

  1. Осака, Япония
  2. Киото, Япония
  3. Нью-Йорк, США
  4. Сеул, Южная Корея
  5. Париж, Франция
  6. Лондон, Великобритания
  7. Рим, Италия
  8. Окинава, Япония
  9. Бангкок, Таиланд
  10. Дубай, ОАЭ

Американские и азиатские мегаполисы выходят в лидеры

Нью-Йорк занял первую строчку как в общем рейтинге, так и в рейтинге узнаваемости, лишь немного уступив в рейтинге привлекательности, где оказался на третьем месте.

Авторы исследования объясняют его лидерство «редким сочетанием» глобальной видимости и позитивного отношения со стороны посетителей. Другие американские города, включая Чикаго, Вашингтон, округ Колумбия, и Лос-Анджелес, также обладают широкой привлекательностью, войдя в десятку лучших в общем рейтинге и рейтинге узнаваемости.

Всего 16 городов США входят в глобальный топ-50. По мнению исследователей, это говорит о том, что страна располагает разноплановым портфелем направлений с развитой экосистемой культурных, деловых, развлекательных, туристических и lifestyle-предложений.

Тем временем Париж, столица Франции, стал лидером среди европейских городов: второй в общем рейтинге и рейтинге узнаваемости и пятый по привлекательности.

«Первое место Нью-Йорка демонстрирует силу сочетания беспрецедентной глобальной узнаваемости с мощной эмоциональной отдачей от поездки», — отметил доктор Джан. «В то же время усиление позиций азиатских направлений, таких как Осака, Киото, Сеул и Окинава, показывает, что эмоциональная привлекательность становится ключевым источником туристической конкурентоспособности».

Исследование подчёркивает доминирование азиатских направлений по показателю привлекательности: 60 % городов, вошедших в этот рейтинг, расположены в Азии.

По словам исследователей, меняется и то, что сегодня вызывает наибольший интерес у глобальной туристической аудитории. Эпоха, когда образ города определяли в первую очередь знаковые достопримечательности или масштабная инфраструктура, уходит в прошлое. Сейчас выделяются те направления, которым удаётся сочетать высокую мировую узнаваемость с уникальным опытом для посетителей — таким, которым хочется делиться и который приносит эмоциональное удовлетворение.

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Источник
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