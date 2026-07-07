В Нью-Йорке сантехник за год заработал больше мэра и главы полиции.

Сантехник городского жилищного агентства Нью-Йорка (NYCHA) Якуб Марковски заработал за прошлый финансовый год 465 тысяч долларов.

Его доход превысил заработок мэра города Зохрана Мамдани, комиссара полиции и любого из 350 тысяч муниципальных служащих, передает nytimes.com

Сумма сформировалась благодаря базовому окладу и 2 560 часам сверхурочной работы. В среднем Марковски трудился по семь дополнительных часов ежедневно без выходных. Из-за высокого дохода в отношении мастера начали расследование — департамент строительства Нью-Йорка проверяет деятельность сотрудника.

Власти обратили внимание на аномальную нагрузку и параллельную работу Марковски в частном секторе. Его компании Super Plumbers Corp. NYC и Dynamic Blue Water Mechanical реализовали свыше 70 проектов в элитных районах Манхэттена и Бруклина.

В 2019 году NYCHA разрешила Марковски совмещать государственную службу с частным бизнесом. В 2024-м сантехника перевели на руководящую должность в группу пожарной безопасности. По словам представителя агентства Барбары Бранкаччо, на новом месте работы сотрудник не запрашивал повторное разрешение о совмещении.

Отраслевая группа Plumbing Foundation City of New York подала жалобу в департамент строительства ещё в прошлом году. Директор организации Эйприл МакАйвер считает систему оплаты сверхурочных расточительной. Она утверждает, что управление частным бизнесом при одновременной работе городским супервайзером ставит под угрозу безопасность и целостность NYCHA.