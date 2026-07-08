МВФ прогнозирует скромный рост Италии, снижает оценки Франции и Германии.

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил для Италии рост на 0,5 % как в этом году, так и в 2027 году. Данные содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном в среду.

Это «скромные, но ожидаемые» уровни, отметила заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева Брукс, передает euronews.com

«Инвестиции, предусмотренные планом Pnrr, продолжают поддерживать экономическую активность. В то же время рост цен на энергию и продукты питания, а также высокая неопределенность сдерживают частное потребление», - сказала Брукс.

Что касается инфляции, «прогноз был пересмотрен в сторону повышения, в том числе из-за большей зависимости от импорта энергоносителей, и мы ожидаем, что она останется выше целевого уровня до 2028 года», добавила она.

World Economic Outlook также подтверждает прогнозы для экономики Испании: рост ВВП на 2,1 % и 1,8 % в 2026 и 2027 годах, тогда как для Франции и Германии оценки на 2026 год пересмотрены в сторону понижения.

Что МВФ прогнозирует для крупнейших стран ЕС и мира

В своем докладе фонд называет самым непосредственным риском развитие ситуации на Ближнем Востоке.

«Эскалация геополитической напряженности нанесла бы ущерб росту и усилила бы инфляционное давление. Вместе с тем, если возобновление судоходства в Ормузском проливе пройдет более гладко, чем ожидается, и цены на сырьевые товары окажутся ниже базового сценария, рост может быть выше, а инфляция ниже», говорится в обзоре.

Франция должна вырасти на 0,6 % в этом году, то есть на 0,3 процентного пункта меньше, чем предусматривал апрельский прогноз. На 2027 год рост оценивается в 0,9 %.

Для Германии фонд ожидает роста ВВП на 0,7 % в этом году и на 1,0 % в следующем.

Экономика Китая, напротив, должна вырасти на 4,6 % в 2026 году и на 4,1 % в 2027-м, что подтверждает замедление по сравнению с 5 % прошлого года, которые некогда считались критическим порогом для стабильности политико-экономической системы Пекина.

Экономика Бразилии прогнозируется с ростом на 2,4 % к концу 2026 года, со снижением на два пункта годом позже, что соответствует среднему показателю по Латинской Америке, рост которой оценивается как раз в 2,4 % в год по сравнению с 2025-м.

Прогнозы по Африке остаются стабильными в среднем на уровне от 4,3 до 5,2 % в этом году, но с большими различиями между странами. Диапазон колеблется от роста Нигерии на 4,3 % в 2027 году до «всего лишь» 1,3 % у Южной Африки, если говорить о самых крупных странах.

Предупреждения МВФ и возможные решения

В обзоре, помимо обеспокоенности ростом цен на энергию, особо выделяются риски, связанные с удобрениями и продуктами питания. В 2026 году цены на первые могут суммарно вырасти на 26 %, а на вторые на 8 %, подстегиваемые удорожанием энергии и транспортировки.

Общая глобальная инфляция таким образом должна вырасти до 4,7 % в 2026 году (прогноз пересмотрен вверх на 0,3 пункта по сравнению с ожиданиями, после 4,1 % в 2025-м), а затем снизиться до 3,9 % в 2027-м, что указывает на то, что «тенденция к дезинфляции, наблюдавшаяся с начала 2024 года, остановилась».

МВФ завершает доклад рядом рекомендаций, в том числе для центральных банков. «Политические приоритеты заключаются в восстановлении ценовой стабильности, поддерживаемой четкой коммуникацией, независимостью центрального банка и надежным финансовым надзором, при этом одновременно наращиваются бюджетные резервы и сдержанно используются инструменты фискальной политики».

«Необходимы структурные реформы для укрепления энергетической безопасности и подготовки к искусственному интеллекту», - резюмируют экономисты фонда.