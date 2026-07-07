МВФ: Соглашение с Молдовой остается в силе после отставки премьера.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что соглашение на уровне экспертов с Республикой Молдова остается в силе, несмотря на отставку премьер-министра Александра Мунтяну.

«Продвижение к рассмотрению новой программы Советом исполнительных директоров МВФ будет зависеть от выполнения властями взятых на себя обязательств. Международный валютный фонд сохраняет приверженность поддержке усилий Республики Молдова по сохранению макроэкономической стабильности и продвижению реформ», — говорится в заявлении МВФ, направленном порталу Bani.

Напомним, Александр Мунтяну объявил об отставке 3 июля, заявив, что больше не может исполнять обязанности премьер-министра в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Ранее Кишинев достиг договоренности с МВФ о новом соглашении, однако оно не предусматривает выделение финансирования.

Предыдущая программа сотрудничества с МВФ завершилась в конце октября 2025 года. Молдова не получила последние два транша финансирования на общую сумму около 170 млн долларов, поскольку не выполнила ряд взятых на себя обязательств, главным образом в части бюджетной дисциплины и государственных расходов.