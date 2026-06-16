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bani.md logobani
16 Июня 2026, 08:35
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МВФ: «Серые» зарплаты мешают оценить кредитные риски в Молдове

Масштаб теневой экономики в Молдове продолжает создавать проблемы не только для госбюджета, но и для финансовой системы страны. Об этом говорится в новом отчёте Международного валютного фонда (МВФ) о финансовой стабильности.

МВФ: «Серые» зарплаты мешают оценить кредитные риски в Молдове.
МВФ: «Серые» зарплаты мешают оценить кредитные риски в Молдове.

Эксперты МВФ отмечают, что значительная часть незадекларированных доходов затрудняет объективную оценку уровня задолженности населения и способности граждан своевременно погашать кредиты, сообщает bani.md

Согласно отчёту, кредитный регистр, который ведёт Национальный банк Молдовы, содержит подробную информацию о займах физических лиц и компаний. Однако эффективность этих данных ограничивается высоким уровнем теневой экономики и неполным декларированием доходов.

В МВФ поясняют, что при выдаче кредитов банки и небанковские кредитные организации обязаны использовать официальные документы для подтверждения доходов клиентов. На практике же часть доходов населения не отражается в официальной отчётности, поэтому сведения о реальной платёжеспособности заёмщиков остаются неполными.

Специалисты фонда также обращают внимание на технические проблемы в системе отчётности, в том числе при расчёте показателей долговой нагрузки заёмщиков. В результате Национальный банк не всегда располагает полной картиной рисков, накопившихся в кредитном секторе.

МВФ рекомендует расширить и усовершенствовать базы данных, используемые для мониторинга кредитов, внедрить дополнительные поля отчётности, а также эффективнее использовать налоговую и статистическую информацию для проверки доходов граждан и их способности обслуживать долги.

По мнению экспертов фонда, более точная оценка реального уровня задолженности домохозяйств необходима для своевременного выявления рисков, которые могут повлиять на устойчивость финансовой системы, а также для предотвращения накопления скрытых уязвимостей в экономике страны.

Источник
bani.md logobani
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